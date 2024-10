El Gobierno evacua de Líbano a algo más de 240 personas, incluidos unos 200 españoles, en dos aviones

El Gobierno ha evacuado este jueves de Líbano a 243 personas, de las que unas 200 son españolas, en dos aviones militares fletados para tal fin ante el deterioro de la situación en este país en los últimos días por la escalada entre Israel y el partido-milicia chií libanés Hezbolá. En concreto, según ha informado Defensa, a bordo del primer avión, un A330 que aterrizó a primera hora de la tarde en Torrejón de Ardoz, han partido de Beirut 203 personas, mientras que en el segundo, un A400, han viajado otras 40 personas. Fuentes de Exteriores han precisado a Europa Press que entre los evacuados hay cerca de 200 españoles, 40 libaneses además de ciudadanos de Argentina, EEUU, Italia, Francia, Reino Unido y Venezuela. Además, hay algunos menores, si bien por el momento no hay detalles de cuántos serían. Entre los españoles también ha viajado parte del personal de la Embajada española, después de que el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, anunciara la víspera que se iba a reducir al mínimo indispensable. Con estos dos vuelos, según ha indicado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en la red social X, "concluye con éxito el operativo actual iniciado y coordinado por Exteriores". Tras agradecer la "colaboración y trabajo" de la Embajada en Beirut y el Ministerio de Defensa, ha asegurado que el Gobierno sigue "trabajando por la protección" de la colonia española. NO HABRÁ MÁS VUELOS POR AHORA No obstante, y aunque la ministra de Defensa, Margarita Robles, no había descartado el envío de un tercer avión, desde Exteriores han precisado que por el momento no están previstos más vuelos de evacuación dado que el resto de españoles en Líbano no han manifestado por el momento su deseo de abandonar el país. La Embajada en Beirut tenía contabilizados a unos 1.000 españoles, entre los que hay dobles nacionales así como familiares de españoles, y Albares había indicado previamente que unos 500 habían manifestado su deseo de salir ahora de Líbano, donde durante la jornada han continuado los bombardeos israelíes. De hecho, en las imágenes que ha difundido Defensa de los aviones en el aeropuerto de Beirut se puede apreciar una columna de humo a lo lejos. Además, minutos antes de que se produjera el despegue del segundo avión se han registrado también bombardeos en el sur de la capital que tendrían como objetivo posiciones de Hezbolá. El Ministerio de Defensa ha enviado dos aviones hasta Beirut. El primero de ellos, el A330, ha aterrizado poco después de las 8.00 horas (hora local) procedente de Yibuti, a donde había volado previamente para llevar material militar. Aunque con una capacidad para 288 pasajeros, a bordo solo han viajado 204 personas que han llegado pasadas las 17.00 horas en Torrejón. El segundo, el A400, con capacidad para 116 personas, ha llegado hacia mediodía a Beirut desde la base aérea de Zaragoza y ha despegado hacia las 14.00 (hora española). Ha sido sobre las 19.45 horas cuando ha llegado a Madrid. En declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha explicado que se esperaba la llegada de 500 personas, por lo que se enviaron dos aviones, pero que a última hora algunas de ellas decidieron no regresar a España. Así, ha puntualizado que en el caso de que algunos de los españoles que han decidido quedarse se lo replantearan estarían dispuestos a evacuarles. EL PP SE QUEJA POR NO CONTAR CON INFORMACIÓN DEL GOBIERNO El PP se ha quejado de que el Gobierno no le está facilitando ningún tipo de información sobre la situación en Oriente Próximo, en especial de los dos aviones del Ejército del Aire que han salido de Líbano para evacuar a españoles. "Ningún tipo de información. No nos ha llamado nadie", han indicado a Europa Press fuentes de la dirección nacional del PP. De la misma manera, fuentes parlamentarias del Grupo Popular han indicado que es "inédito" que nadie del Ejecutivo les haya informado. "Este Gobierno no tiene talla institucional y no piensan en España", han denunciado.

