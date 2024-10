CyL mantendrá su bonificación del 25% al abono ferroviario "independientemente de lo que haga el Gobierno"

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha garantizado que el Gobierno regional mantendrá su bonificación del 25 por ciento en los abonos ferroviarios para viajeros recurrentes "independientemente de lo que haga el Gobierno". En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno el portavoz de la Junta ha insistido en que la aportación de la Junta siempre tuvo "vocación de continuidad". "No se hacía por seis meses, no se hacía porque hubieran las elecciones, no se hacía con una finalidad política o electoral, se hacía exclusivamente para apoyar al conjunto de los ciudadanos, la aprobamos para un periodo de largo plazo, sin necesidad de que fuera renovado mes a mes, o trimestre a trimestre, o semestre a semestre, como hace el Gobierno", ha explicado. Ante la posibilidad de que el Gobierno central elimine su aportación a estos abonos, Fernández Carriedo ha garantizado que Castilla y León si garantiza su aportación, que supone el 25 por ciento del abono, algo que se mantendrá con las mismas condiciones actuales. De este modo, el portavoz de la Junta ha afeado la "falta de información" por parte del Gobierno en torno a las ayudas al transporte ferroviario. "Tenemos ausencia de información sobre el caos ferroviario, tenemos ausencia de información sobre este anuncio que se ha planteado ahora que podrían terminar las ayudas al transporte, tenemos ausencia de información sobre infraestructuras que se van a desarrollar en nuestra comunidad autónoma y ausencia de información sobre el corredor atlántico", ha lamentado. En concreto, la Junta bonifica el 25 por ciento del abono de viajeros recurrentes para los títulos de transporte multiviaje de Media Distancia Alta Velocidad (Avant) y de Media Distancia Convencional en la red de altas prestaciones.

