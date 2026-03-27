El encarecimiento de los carburantes impacta en la operación salida de Semana Santa

Madrid, 27 mar (EFE).- El inicio de operación salida de Semana Santa se produce un mes después del inicio de la guerra en Irán, un conflicto que ha provocado un incremento del precio de los combustibles, que supera los 2 euros por litro en algunas gasolineras en el primer día de vacaciones.

Facua ha apuntado este viernes que el diésel más caro en España se está pagando hoy a 2,099 euros por litro y la gasolina más costosa a 2 euros por litro.

Según los datos recopilados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), la gasolina se pagaba este jueves -último día del que hay registros- en las estaciones de servicio españolas a 1,56 euros el litro, el precio de venta más bajo desde el 5 de marzo.

Esto supone un incremento del 5,4 % respecto al pasado 28 de febrero, fecha en la que comenzó la escalada bélica en Oriente Medio.

En el caso del gasóleo, el combustible cuyo precio ha recibido un mayor impacto por la guerra, se pagaba de media este jueves en las estaciones de servicio a 1,765 euros, un 22,8 % más que hace un mes.

Los datos más recientes de esta semana de la CNMC situaban a Moeve como el operador con el gasóleo más caro, con un precio medio en sus estaciones de 1,849 euros por litro, y le seguían BP Oil (1,838) y Repsol (1,828).

Entre las más asequibles destacaba la compañía de bajo coste de movilidad sostenible Ballenoil -integrada en Moeve- con un precio medio del diésel de 1,681 euros por litro y le seguían Tamoil (1,683) y Galp (1,778).

Estos precios tienen en cuenta la rebaja fiscal a los carburantes que aprobó el Gobierno hace una semana y que entró en vigor el pasado domingo.

En concreto, el Real Decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros y convalidado este jueves por el Congreso recoge la reducción del 21 % al 10 % del IVA de los carburantes, la electricidad, el gas natural, briquetas y ‘pellets’, al tiempo que se congela el precio máximo de venta del butano y el propano.

De hecho, el primer día en el que estas medidas entraron en vigor, la gasolina bajó de 1,796 euros a 1,607 euros, mientras que el gasóleo bajó de 1,942 a 1,786.

Estas medidas han generado controversia respecto a su impacto real, ya que la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) denunció este jueves que las petroleras están neutralizando las rebajas fiscales a los carburantes al considerar que el sector energético está absorbiendo estas medidas de apoyo.

Sin embargo, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, explicó en el Congreso que "no se observan comportamientos anómalos ni nada que indique" que las estaciones de servicio no están reflejando las bajadas del IVA y del impuesto de hidrocarburos, pero que aún así la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) elaborará un informe sobre el tema.

También añadió este jueves que las estaciones de servicio españolas ya trasladan a los precios de los carburantes "en torno al 90 % de las rebajas fiscales" aprobadas por el Gobierno.

En cuanto a la operación salida, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado de que la primera se producirá este viernes a partir de las 15:00 horas y en ella se prevén desplazamientos de largo recorrido por el comienzo del período vacacional de Semana Santa y, por otro lado, también movimientos de corto recorrido motivados por el inicio de fin de semana.

Esta primera fase concluirá este domingo, cuando la franja de horas desfavorable para este día será desde las 18:00 horas hasta las 22:00 horas. EFE