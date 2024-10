Sordo celebra que el PP "diga algo" sobre conciliación y ponga "propuestas sobre la mesa"

Santiago de Compostela, 1 oct (EFE).- El secretario general de CC.OO., Unai Sordo, ha valorado la proposición de ley de Conciliación y Corresponsabilidad Familiar que los populares registrarán este martes en el Congreso y aunque ha preferido esperar a analizar el documento con detenimiento, ha celebrado que el PP "diga algo" sobre los temas "que preocupan a la gente" y que ponga "propuestas sobre la mesa".

"No vamos a precipitar un análisis sobre lo que plantea el PP", ha declarado Sordo, que ha asegurado que desde el sindicato prefiere "esperar" para conocer "pormenorizadamente" los detalles de ese documento y analizarlos en una reunión que tendrán a mediados de mes con el propio Partido Popular.

El líder de CC.OO. ha participado este martes en una la asamblea de trabajadoras de sectores feminizados en Santiago de Compostela y a preguntas de los medios ha matizado que "no le gusta hablar en torno a declaraciones que muchas veces están mal expresadas", aunque, "a priori", ha dicho que no comparte lo que ha oído en los medios de comunicación sobre la posición del PP en temas como la conciliación laboral.

"Algunas cosas que le he oído al presidente de Núñez Feijóo sobre conciliación o sobre jornada laboral sinceramente no las comparto, pero esto no quiere decir que no le dé importancia a que el PP diga algo sobre estos temas", ha declarado.

Según Sordo, uno de los problemas que existe en este país es que algunos de los temas que "preocupan y marcan la vida de la gente, a veces, están fuera de la agenda política".

"Hay algunos partidos que llevan mucho tiempo hablando de Venezuela, del concierto catalán y de China, pero que no hablan de la jornada a tiempo parcial, de la jornada laboral o de la conciliación", ha criticado Sordo, que ha reconocido que le parece "importante" que los populares "entren a esta arena" y pongan "propuestas" encima de la mesa. EFE

(Foto)