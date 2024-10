La comisión sobre contratos de la Xunta echará a andar el viernes y el PP sigue sin aclarar si acudirán Feijóo y Rueda

La Comisión de investigación sobre la contratación pública de la Administración autonómica, que nace a impulso del BNG para despejar "dudas" sobre adjudicaciones de la Xunta a empresas como Eulen, de la que es directiva la hermana del líder del PP, el expresidente gallego Alberto Núñez Feijóo, entre otras cuestiones, se constituirá en el Parlamento de Galicia el próximo viernes 4 de octubre a las 10.00 horas. Tanto el BNG como el PSdeG demandarán en sus propuestas de plan de trabajo que comparezcan en la comisión el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y su antecesor en el cargo, ahora líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Tampoco en esta jornada el portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos Couñago, ha anticipado si sus jefes de filas acudirán al Pazo do Hórreo. "Cruzaremos ese puente cuando lleguemos a ese río", ha alegado. Así, el viernes de esta semana, una vez que los grupos ya han propuesto los diputados que van a conformar la comisión, se procederá a elegir la Mesa que la dirigirá y que va a presidir un miembro del Grupo Popular. Y es que, pese a que el Bloque, según ha informado la viceportavoz Olalla Rodil, solicitó presidirla con el argumento de que nace a impulso de su formación con "la fuerza" que le dan sus 25 diputados, el PPdeG se ha negado. "Tenemos un enorme respeto por los 25 diputados del BNG y me gustaría que el Bloque tenga ese mismo respeto por los 40 del PPdeG", ha justificado, a preguntas de los medios, tras la Xunta de Portavoces, el portavoz del PPdeG en el Pazo do Hórreo, Alberto Pazos Couñago, quien sí ha avanzado que los populares quieren "agilizar" en todo lo posible los trámites para que la comisión funcione. Los nacionalistas han afeado falta de "generosidad" del PPdeG. Si Rodil aludió a un mes como periodo óptimo para que se concreten las normas de funcionamiento de esta comisión --en la que los nacionalistas, al igual que los socialistas, también plantearon en su día abordar el modelo de financiación del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo a raíz del último informe del Consello de Contas sobre el mismo--, Pazos ha esgrimido que los trámites exigen unos plazos, pero también ha garantizado que el PPdeG pondrá todo de su parte para "agilizar". "Nosotros mismos propusimos que se constituya esta semana", ha esgrimido, antes de añadir que en la Xunta de Portavoces ya manifestó ante la oposición su voluntad de "acelerar todo lo posible" los plazos para que, "cuanto antes", se puedan iniciar los trabajos. "Tenemos el máximo interés porque estamos orgullosos del trabajo de la Xunta y plenamente convencidos de la falsedad de las acusaciones", ha dicho. "NO TIRAR DE LA TRADICIÓN" La viceportavoz socialista Lara Méndez ha apelado a que espera "no tirar de la tradición" y que, además de no "eternizarse" en los plazos, confía en que los trabajos lleguen "a buen puerto". A preguntas de los medios sobre si confía en que Rueda y Feijóo comparezcan en la Cámara, ha esgrimido que "los precedentes" de los populares "ponen difícil el acto de fe". Pero aún así, ha subrayado que ella es "positiva", por lo que no renuncia a la esperanza de que ambos dirigentes populares "se sienten" en la Cámara autonómica y "den explicaciones". Rodil, quien por su parte se ha referido al órgano que se constituye el viernes como la "comisión de chanchullos del PP", ha secundado que Rueda y Feijóo deberían ser "los primeros interesados en comparecer". "Aún tenemos la mano tendida a que vengan y lo hagan por interés propio. Si no, igual se echan encima una larga sombra de dudas ligadas a las irregularidades de las que sospechamos y que son la razón de la comisión", ha advertido. En respuesta, Pazos ha recogido las palabras de Méndez y ha señalado que el PPdeG también espera que no se "anteponga la tradición" y la oposición "escriba las conclusiones antes de que se elaboren los trabajos", muy crítico con la referencia de Rodil a la "comisión de chanchullos". RECHAZO A LAS ACUSACIONES DE "TRATO DE FAVOR" Al respecto, en referencia a Eulen (aunque sin mencionarla", ha recalcado que la "documentación" hecha pública "desmiente" las críticas por supuesto "trato de favor" y a que "bajó" su contratación con la Xunta precisamente cuando el PPdeG, con Feijóo al frente, volvió al Ejecutivo autonómico en 2009. Dicho esto, ha insistido en que el PPdeG quiere agilizar los plazos y espera que, "con el mismo esfuerzo" que la oposición ha puesto en "mancillar el nombre de personas honorables", se "manifiesen a la hora de disculparse". "No vaya a pasar como ocurrió con el caso de la Hepatitis C y quienes fueron insultados, llamados asesinos, no recibieron luego ni la más mínima disculpa cuando fueron exonerados de toda responsabilidad por la justicia. Solo recibieron silencio y, en el peor de los casos, reiteración de unas acusaciones que se demostraron falsas. Espero que esta vez no pase", ha zanjado.

