Lookman da ventaja al Atlético en el derbi al descanso (0-1)

Madrid, 22 mar (EFE).- El nigeriano Ademola Lookman, con un gol en el minuto 33 tras una jugada al contraataque en la que le asistió, de tacón, el argentino Giuliano Simeone da ventaja al Atlético de Madrid en el derbi frente al Real Madrid (0-1) que se disputa en el estadio Santiago Bernabéu.

En una primera mitad con ocasiones claras para ambos equipos, tras un remate el palo del uruguayo Fede Valverde y un mano a mano de Marcos Llorente, ambos en el minuto 9, o un doble remate dentro del área pequeña del brasileño Vinícius Junior en el 22, fue Lookman el que sí acertó para firmar el primer y único tanto del partido al descanso. EFE