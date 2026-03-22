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Rodri, sobre la Finalissima: "Ojalá se pueda el día de mañana"

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Londres, 22 mar (EFE).- Rodrigo Hernández, centrocampista de la selección española y del Manchester City, reconoció que es una "pena" que la Finalissima entre España y Argentina se haya cancelado y remarcó que "ojalá" el partido se pueda dar "el día de mañana".

"Es una pena que se cancele un partido tan bonito para la gente y para los jugadores. Hubiese sido muy bonito enfrentar, en mi opinión, a las dos selecciones más en forma. Hubiese sido muy bonito. No se ha dado, pero ojalá se pueda dar el día de mañana", respondió Rodri, uno de los capitanes de la selección española, a la pregunta lanzada por EFE.

La Finalissima, el duelo entre los campeones de Europa y América que tendrían que haber disputado España y Argentina en Lusail (Catar) el próximo 27 de marzo, fue cancelada al no haber acuerdo entre la UEFA y las Federaciones de España y Argentina sobre la fecha del partido y la sede.

Según informó UEFA el pasado 15 de marzo, no se logró consensuar ninguna de las soluciones que se barajaron una vez que el organismo europeo y las autoridades de Catar constataran la imposibilidad de que el partido se pudiera jugar en el en el estadio que albergó la final del Mundial 2022 a causa del conflicto bélico que afecta a Oriente Medio.

La UEFA subrayó que exploró "varias alternativas viables", pero "todas ellas resultaron finalmente inaceptables para la Asociación de Fútbol Argentino (AFA)". EFE

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