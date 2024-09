El Supremo confirma 7 años de cárcel a un alto cargo de la Guardia Civil en Granada por "colaborar" con el narcotráfico

El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la condena de siete años de prisión impuesta al comandante jefe de la Policía Judicial y de Información en la Comandancia de la Guardia Civil de Granada por "colaborar" y recibir dinero para introducir en España droga procedente de Marruecos a través de las playas de la costa granadina. Los magistrados han desestimado el recurso del comandante jefe, que fue condenado por la Audiencia Provincial de Granada por un delito contra la salud pública de sustancia que no causa grave daño a la salud y por un delito de cohecho. Además de confirmar la pena de prisión, también han ratificado la multa de 6,1 millones de euros que se le impuso. El tribunal ha adoptado esta decisión después de que se declarara probado que "hubo un acuerdo y pacto del condenado --que tenía funciones de dirección y coordinación, entre otros, del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) y de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial (UOPJ)-- con dos personas para llevar a cabo fases de entrada de droga por la costa". En una nota informativa difundida este lunes, los magistrados han precisado que se trataba "importantes" cantidades de hachís que introdujeron a España a través de "dos entradas" que se saldaron "sin detenidos" para "el favorecimiento del tráfico de drogas". "La droga fue considerada en cantidad de extrema gravedad", ha señalado el tribunal. "PLAN PRECONCEBIDO" Según consta en la sentencia, recogida por Europa Press, el comandante jefe --"a fin de simular ante sus subordinados su verdadera intención de colaborar en la introducción de droga en el mercado ilícito"-- explicó en una reunión en la comandancia de Granada y en otra en el despacho del Capitán del Cuartel de la Guardia Civil de Motril que había un acuerdo con las dos personas involucradas. El acusado indicó que la operación se dividiría en "tres fases" en las que, en las dos primeras, se permitiría el acceso de la droga en las playas cercanas a la localidad de Motril como "entregas controladas" que deberían almacenarse en una "guardería", "que estaría vigilada de forma exclusiva por él". Según dijo, en la última y tercera fase de la operación se procedería a interceptar tanto de la droga intervenida en la playa como de la cantidad total de droga previamente almacenada y se detendría a "todos" los intervinientes en las tres operaciones de entrada de droga. En la sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Vicente Magro, el Supremo ha considerado que no cabe hablar de "actos aislados" que conlleven la prescripción del delito, sino de una serie de actos que conforman un "plan preconcebido". Para el tribunal, no hay duda de la "intervención" del comandante en los actos ilícitos "a cambio de la contraprestación económica declarada probada", por lo que confirma la condena. Cabe recordar que el Supremo ya se pronunció sobre este caso en 2021, cuando revocó la absolución dictada por la Audiencia de Granada al considerar que la argumentación de la sentencia inicial "carecía de las precisas notas de lógica y racionalidad". La Audiencia Provincial dictó una nueva sentencia condenatoria, que ahora avala el alto tribunal.

