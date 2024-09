El PP acusa a Albares de "mentir" porque la "resistencia" al uso de las lenguas cooficiales en la UE no viene del PPE

El portavoz del PP, Borja Sémper, ha acusado este lunes al ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, de "mentir" porque, según ha dicho, la "resistencia" al uso de las lenguas cooficiales en la UE no proceden del Partido Popular Europeo (PPE) sino que es una cuestión "transversal" debido a la "norma europea de funcionamiento de las instituciones europeas". Así se ha pronunciado después de que Albares no haya descartado la posibilidad de llevar al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego de no ser posible conseguir la unanimidad de los Veintisiete para que esto ocurra. En una entrevista en Catalunya Radio, recogida por Europa Press, Albares ha sostenido que lo único que impide la inclusión de las tres lenguas cooficiales en el régimen lingüístico de la UE es una "reticencia política" de aquellos países gobernados por el PPE en coalición con la extrema derecha, de ahí su petición reiterada al PP a que ayude en Europa a conseguir este objetivo. "ES MUY FEO MENTIR" Al ser preguntado expresamente por estas declaraciones, Sémper ha replicado al ministro que "es muy feo mentir" y ha añadido que el Gobierno de Pedro Sánchez "miente en repetidas ocasiones". A su entender, "es especial y singularmente preocupante que el ministro Álbares mienta". "El principal problema no es el Partido Popular Europeo, es la obsesión del señor Albares por intentar engañarnos a todos, intentar engañar a los catalanes e intentar engañar a los catalanes independentistas", ha afirmado, para añadir que eso es lo que "está sucediendo". Por eso, ha dicho que la pregunta no se la deben hacer al PP sino al ministro Albares para que aclare por qué "miente al conjunto de los españoles y, de entre los españoles, especialmente a los independentistas catalanes". Así, ha asegurado que el titular de Exteriores "es el primero que sabe que las resistencias a lo que plantean no vienen de un partido político concreto o de una orientación ideológica concreta en Europa". "Es transversal, es una norma europea del funcionamiento de las instituciones europeas. Con lo cual, el señor Albares lamentablemente, y lo digo con tristeza porque me duele hablar así de un ministro de España, miente", ha finalizado.

Compartir nota: Guardar