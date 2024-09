El colombiano Diego Pescador ficha por el Movistar

Pamplona, 30 sep (EFE).- El Movistar anunció este lunes el fichaje del colombiano Diego Pescador, de 19 años, que ha firmado un contrato con el equipo español hasta 2027.

Pescador, oriundo de Quindío, ha destacado como uno de los mejores ciclistas de su país en las filas del GW Erco Shimano.

“Movistar Team siempre ha ayudado mucho a los latinoamericanos, ha abierto las puertas mucho al ciclismo de este lado del mundo. Iniciar este nuevo camino con ellos... la verdad, hay días que me levanto y aún no me lo creo", afirmó en declaraciones que publica su nuevo equipo.

"Es un equipo WorldTour; el equipo de mi referente, Nairo Quintana, al que siempre he admirado mucho y he visto en TV cuando era pequeño. Estar en el equipo donde hizo sus grandes gestas es algo que uno no puede imaginar”, añadió.

En 2024, Pescador destacó en las carreras de primavera en Italia, como el Trofeo Piva (3º), el Palio del Recioto (2º) o la Semana Coppi e Bartali. En el Tour del Porvenir acabó entre los 10 primeros de la general. EFE

