Sumar responde a Ayuso que no sería necesario condicionar fondos estatales si aplicara de una vez la Ley de Vivienda

El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha respondido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que si aplicara ya la Ley de Vivienda estatal no sería necesario condicionar fondos estatales en este campo al despliegue de la normativa. Así lo ha trasladado en declaraciones a los medios antes de participar en la reunión del Grupo Coordinador de Sumar, su órgano de dirección, en alusión a la mandataria madrileña quien dijo que el Ejecutivo aplica medidas de izquierda trasnochada y atenta contra la propiedad. Urtasun ha proclamado que España sufre una "emergencia habitacional" y hay que empujar medidas para solventarla, entre las que ha citado la prohibición de compraventa de viviendas de forma temporal en zonas de mercado tensionados si no van a uso residencial, limitar el alquiler temporal y la mencionada disposición de condicionar fondos estatales a la aplicación de la ley de vivienda. Una medida promovida por Sumar y que la ministra de Vivienda, según ha destacado, ha hecho suya en los últimos días. "También decirle a Ayuso que criticó nuestra propuesta de condicionar fondos a la aplicación de la ley, que simplemente decirle que esto no sería necesario si aplicara la ley (...) Lo pueden hacer a partir del lunes y si lo hicieran, estarían dando una respuesta a lo que es el principal problema que tienen las familias también en la Comunidad de Madrid", ha zanjado.

