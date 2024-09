Fiscal Superior de Asturias propone crear un modelo de atención integral a víctimas menores de violencia sexual

La Fiscal Superior del Principado, María Eugenia Prendes, ha avanzado este jueves en su discurso durante el acto de apertura Judicial algunas de las "ideas y objetivos recogidos en el proyecto de actuación con el que encara la jefatura de la Fiscalía de Asturias". Entre esas medidas ha destacado el promover actuaciones con un enfoque multidisciplinar y transversal para las víctimas menores de violencia sexual, mediante la participación en la puesta en funcionamiento de Barnahus o Casas de los niños. Se trata de un "modelo de atención integral donde todos los departamentos que intervienen en un caso de agresión sexual infantil se coordinan y trabajan bajo el mismo techo para atender a la victima". Este es un modelo aún no implantado en nuestra comunidad y que la Fiscal Superior ha considerado "imprescindible". Esta ha sido una de las propuestas lanzada por la Fiscal Superior, pero no la única. María Eugenia Prendes ha indicado que otra de las metas que se propone como Fiscal Superior, es ahondar en la especialización. Así ha indicado que la dedicación de uno ovarios fiscales a una parcele concreta del ordenamiento jurídico como cometido específico no debe significar la simple adjudicación de un titulo, un aspecto meramente formal a simbólico, sino que tiene que conllevar un particular empeño por profundizar y desarrollar habilidades que doten a los profesionales de una alta competencia en un área concreta de conocimiento jurídico, aunque sin convertir estas especialidades en compartimentos estancos, sino que todas ellas han de fluir y relacionarse entre sí. CONSTITUCIÓN DE UNA SECCIÓN CIVIL Prendes también ha propuesto abordar la constitución de una Sección Civil cuya competencia no se ciña al despacho de asuntos relacionados con el Derecho de Familia en sentido estricto, sino que además tenga entre sus misiones la de construir los imprescindibles puentes para lograr una perfecta coordinación con la violencia de género y con la protección de personas con discapacidad y de personas mayores. Ha planteado además su intención de impulsar la mediación familiar por derivación judicial, "prácticamente inexistente a día de hoy", y colaborar en la implantación de un protocolo para la prestación de estos servicios. COMBATIR LA VIOLENCIA DE GÉNERO En línea con lo expresado en su toma de posesión, María Eugenia Prendes, ha vuelto a reiterar este jueves que "combatir la violencia machista no es tarea sencilla". Por ello ha indicado que la Fiscalía asturiana debe ser reflejo de las inquietudes de la sociedad a la que sirve y ello obliga a la ampliación del ámbito competencial de la Sección de Violencia de Género. "Las mujeres asturianas no pueden seguir esperando a que se culmine la aplicación del Convenio de Estambul en nuestro país. Desde estos presupuestos, la Sección de Violencia de Género asumiría también la llevanza de todos los procedimientos por delitos contra la libertad sexual de la mujer fuera de las relaciones de pareja, y los de violencia doméstica, actualmente dispersos por los distintos juzgados de instrucción", ha explicado Prendes, que ha añadido que "avanzar en la igualdad de género es fundamental para crear una sociedad sana". Buscar la mejora de la percepción pública de la Fiscalía y dar a conocer la institución, dejando de ser invisibles ahora que además hay un creciente interés por parte de la sociedad y de los asuntos jurídicos ha sido otro de los numerosos planteamientos que la recién nombrada Fiscal Superior ha expuesto en su discurso.

