ERC urge al Gobierno a presentar la nueva senda de déficit y tacha de "excusa mala" el retraso anunciado por Sánchez

Esquerra Republicana ha urgido este jueves al Gobierno a presentar cuanto antes una nueva senda de estabilidad déficit y considera "mala excusa" el argumento del presidente Pedro Sánchez de retrasarlo todo por los congresos de los partidos independentistas. Además, y al igual que Bildu, reclama una mayor capacidad financiera y de deuda para los ayuntamientos. En declaraciones en el Congreso, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha vuelto a tachar de "irresponsable" la decisión del Gobierno de reabrir la negociación sobre los objetivos de estabilidad ante la negativa de Junts a apoyarlo y considera una "excusa mala" el argumento de que va a esperar a que los de Carles Puigdemont y la propia Esquerra finalicen sus procesos congresuales. Rufián ha dejado claro que no tienen por qué esperar a la conclusión de cónclave de ERC a finales de noviembre. "Hay cosas que requieren de muchísima prisa y urgencia; tiene que legislar ya", ha enfatizado. Eso sí, dado que los socialistas han optado por seguir negociando con Junts, les ha dejado claro que tienen que hacer lo mismo "con todos" los socios. ES "LA DERECHA CATALANA CHANTAJEANDO" Por eso Esquerra ha puesto sobre la mesa "nuevas demandas" destinadas, sobre todo a ayudar a los municipios en su "capacidad de deuda". "Y si a Junts le importara tanto la financiación de Cataluña votaría a favor del acuerdo de financiación en Cataluña. Es la derecha catalana chantajeando y ya está", ha apostillado. También Bildu va a aprovechar la nueva coyuntura para pedir que la senda de déficit incluya una "mayor capacidad de gasto" para los ayuntamientos. "Creemos que es una buena oportunidad que no se puede perder", ha explicado su portavoz, Mertxe Aizpurua, quién confía en que esos objetivos se puedan aprobar "lo antes posible". "TODOS QUEREMOS MÁS" Tanto Rufián como Aizpurua han declinado comentar la información que publica el diario 'ABC' según la cual Puigdemont demanda a Sánchez que vaya a verle a Waterloo si quiere contar con los votos de Bildu. "Soy poco seguidor de lo que dice Puigdemont en Twitter", ha dicho Rufián. "Ellos sabrán, no me meto yo en las exigencias que tiene cada uno para tomar sus decisiones", ha apuntado la portavoz de la coalición abertzale. "Todos queremos más", ha admitido, por su parte, el diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego, quien ha saludado que exista "una posición favorable a un reparto más equitativo entre el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos" que ahora es, a su juicio, "absolutamente desequilibrado". "Nosotros lo que queremos es que pueda haber presupuesto y por lo tanto vamos a trabajar en esa dirección", ha señalado.

