El actor estadounidense Giancarlo Esposito recibirá en Sitges el premio Máquina del Tiempo

Barcelona, 26 sep (EFE).- El actor Giancarlo Esposito, reconocido por su interpretación de Gus Fring en las series 'Breaking Bad' y 'Better Call Saul', recibirá en la próxima edición del Festival de Cine Fantástico de Sitges el premio Máquina del Tiempo.

El estadounidense, una de las caras más relevantes de la televisión estadounidense contemporánea, ha colaborado a lo largo de su carrera con cineastas monolíticos como Spike Lee ('Do the right thing), Bong Joon-ho ('Okja'), Jim Jarmusch ('Night on Earth') o Francis Ford Coppola ('Megalópolis').

Esposito ha cultivado también el cine de género, con películas como 'Abigail', la trilogía de 'El corredor del laberinto' o la reciente 'MaXXXine', y aprovechará su presencia en el certamen de Sitges para presentar su última película, 'Please Don’t Feed The Children', de Destry Allyn Spielberg.

El festival también otorgará el Premio WomanInFan a la barcelonesa Mar Targarona, figura esencial del cine de género nacional de las últimas décadas que como productora ha llevado a la gran pantalla títulos como 'Los ojos de Julia', 'El cuerpo' o 'El Orfanato', e impulsó filmografías capitales como la de J.A. Bayona.

Como directora, Targarona ha estado detrás de la cámara en títulos como 'El fotógrafo de Mauthausen', ganadora de cuatro premios Gaudí y nominada a cuatro premios Goya, 'Dos y Secuestro' o la miniserie 'Ull per Ull'.

Tras el éxito de su primera edición, Sitges vuelve a acoger 'Horror Girls, 2nd Meeting of European Female Filmmakers Specializing in the Fantastic Genre', una serie de mesas redondas y encuentros que ponen de manifiesto cómo el talento de autoras se valora en cada una de las etapas de la cadena de valor del producto cinematográfico.

Dentro de dicho marco, habrá un encuentro con la actriz Heather Langenkamp (Nancy Thompson en 'Pesadilla en Elm Street', 'Pesadilla en Elm Street 3: Los guerreros del sueño' y 'La nueva pesadilla' de Wes Craven), quien recibirá el Premio Máquina del Tiempo en esta edición del Festival, y una conversación entre Coralie Fargeat (directora de 'La sustancia' y 'Revenge') y Carlota Pereda (directora de 'Cerdita' y 'La ermita').

Además, a la programación seriéfila de Sitges se han añadido tres propuestas, la primera de ellas de James Ward Byrkit, director de 'Coherence', que vuelve a la ciencia ficción con 'Shatter Belt', una colección de historias sobre los inquietantes puentes que unen la mente y la realidad, de la que se podrán ver tres episodios.

Aterrizan también en Sitges dos episodios de la tercera temporada de 'The Head', la franquicia internacional de The Mediapro Studio dirigida por Jorge Dorado y protagonizada por John Lynch, Katharine O'Donnely y Clara Galle; y 'El mal invisible', también producida por The Mediapro Studio, en colaboración con 3Cat, en la que David Verdaguer y Ángela Cervantes buscan a un asesino en serie por las calles de Barcelona, una creación de Lluís Arcarazo basada en hechos reales ocurridos durante el confinamiento.

El festival ha informado de que hasta finales de septiembre se había incrementado en un 2,3 % el número de entradas vendidas, en parte por el aumento del precio de las entradas.

La directora de la Fundación del festival, Mónica García, ha explicado que "este año un 31 % de las películas de la sección oficial están dirigidas por mujeres, un porcentaje que aumenta hasta el 36 % en secciones como 'Noves Visions'.

Aunque ha admitido que "hay mucho camino por recorrer", García ha recordado que "muchos festivales generalistas, que pueden escoger entre muchas más producciones, ofrecen cifras inferiores, como Cannes, donde la presencia de directoras es del 13 %, o Venecia, donde se sitúa en el 28 %". EFE.

