UGT augura un conflicto duro en la industria química si no se consigue un convenio digno

Madrid, 24 sep (EFECOM).- El sindicato UGT no firmará el XXI convenio general de la industria química si no se garantiza el poder adquisitivo de la plantilla y ha avisado este martes de que "habrá movilizaciones", si la patronal del sector no desiste en los retrocesos que está planteando en la mesa de negociación.

La comisión negociadora del nuevo convenio volvió a reunirse ayer para tratar de desbloquear las negociaciones para actualizar el convenio vigente, tras el periodo de reflexión acordado entre las partes a principios de julio, ha informado el sindicato en un comunicado.

Sin embargo, la propuesta presentada por la Federación Empresarial de la Industria Química Española (FEIQUE) "sigue muy alejada" de las aspiraciones de UGT y la plataforma sindical, "lo que nos aboca, irremisiblemente, a un periodo de conflicto", ha agregado el sindicato.

Aunque está previsto llevar a cabo un último intento de negociación en una nueva reunión de la mesa negociadora aún por agendar, UGT "ve difícil" que, en el contexto actual, este último intento llegue a buen puerto y augura un conflicto duro en el sector".

La patronal propone que la vigencia del convenio sea de dos o tres años, con incrementos salariales de un 7 % repartido entre los tres años o de un 5 % en dos años (un 2,5 % para 2024 con efectos retroactivos a 1 de julio; un 2,5 % para 2025 y un 2 % para 2026) y cláusula de actualización con tope de un 1 % anual para el caso de que el IPC supere los incrementos previstos.

Ante esta propuesta, que la patronal considera definitiva, UGT sigue insistiendo en la necesidad de alcanzar un convenio que avance en derechos y no en recortes.

La organización sindical ha advertido de que no va a firmar ningún convenio que no garantice, como mínimo, el poder adquisitivo de los trabajadores del sector, adoptando las medidas de presión que sean necesarias hasta conseguir un convenio digno para el conjunto de empleados de las industrias químicas.

UGT considera "innegociable" la actual cláusula de revisión del convenio, que garantiza, en caso de necesidad, la actualización de los salarios al coste de la vida.

El sindicato ha asegurado que "ni puede ni va a aceptar planteamientos que rompen con la estructura salarial del convenio y no está dispuesta a incluir ningún tipo de absorción y compensación en este capítulo, sea cual sea su cuantía". EFECOM

