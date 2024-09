Sumar intensifica contactos con PSOE y aliados para conseguir medidas fiscales en vivienda y pisos turísticos

Sumar intensifica negociaciones con el PSOE, y también con aliados parlamentarios, de cara a propiciar medidas en vivienda, tanto en materia de fiscalidad como en la regulación de pisos turísticos con el horizonte de la negociación presupuestaria como telón de fondo. Fuentes del grupo plurinacional han desgranado que están percibiendo avances, todavía incipientes, en materia de reformar la fiscalidad para evitar especulación en el campo de vivienda. En concreto, apuntan a que hay contactos de cara a revisar las condiciones fiscales de las sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario (Socimis). De hecho y como gesto para favorecer esos contactos con su socio de Gobierno el grupo plurinacional ha optado por retirar al final de la Comisión de Vivienda del Congreso una proposición no de ley que precisamente instaba a aplicar reformas fiscales para endurecer las condiciones tributarias de las Socimi. El diputado de Compromís y portavoz del grupo en materia de vivienda, Alberto Ibáñez, ha expuesto en el órgano parlamentario los pormenores de la iniciativa, pero se ha optado por no someterla a votación, según exponen desde el socio minoritario de la coalición, en consenso con el PSOE. En Sumar recalcan que para dar respaldo a medidas del Ministerio de Vivienda, como el próximo reglamento para limitar el alquiler de temporada, también aspiran por ejemplo a avanzar en gravar más el alquiler turístico. A su vez, remarcan que tienen enmiendas a la Ley de eficiencia judicial y de protección de los consumidores centradas en vivienda. En concreto, la demanda incluir el alquiler vacacional y de habitaciones en el mecanismo de regulación de precios de la ley de vivienda, fomentar el contrato de arrendamiento indefinido (que también piden en los Presupuestos Generales del Estado) y que los ayuntamientos puedan declarar de forma autónoma zonas tensionadas de mercado de vivienda. De esta forma, la formación aboga por fomentar el acuerdo con PSOE y socios de investidura para regular pisos turísticos y aumentar su fiscalidad, de cara a que se prime el alquiler residencial. Pero dejan claro que sin avances factibles irán a la ponencia de esa ley con una actitud de máximos. También, por ejemplo, perciben que otros grupos del bloque de investidura están a favor de cambiar la fiscalidad de las Socimis. ERREJÓN: LA VIVIENDA SE HA CONVERTIDO EN UN CLAMOR SOCIAL Este martes el portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, ha proclamado que el rechazo a la proposición de ley para limitar el alquiler de temporada (tras los votos en contra de Junts, PP y Vox) se ha convertido en un "boomerang", pues ha conseguido que se vuelva a abrir el debate sobre las mejoras del acceso a la vivienda. Un "clamor social", ha relatado, que se llevará "por delante" a los que pretendan quedarse quietos y no aplicar políticas en este sector, como regular los pisos turísticos, prohibir la compraventa de vivienda con fines especulativos y regular el precio del alquiler. En este sentido, ha replicado que el Ministerio de Vivienda, que no se ha movido mucho al respecto hasta ahora, ahora anuncia una ventanilla única para recoger los datos sobre alquiler de temporada, algo "claramente" insuficiente para Sumar. También ha advertido de "manera rotunda" que el plan para construir más vivienda pública se quedará "cojo" si no garantiza que éstas no van a acabar pasados los años en "manos privadas". Por ello, Errejón ha demandado elevar la vivienda pública hasta el 20% del total del parque residencial y prohibir la enajenación de esos pisos al sector privado.

