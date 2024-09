La alemana 'Every You Every Me' arriesga con las diferentes caras del desenamoramiento

San Sebastián, 24 sep (EFE).- El alemán Michael Fetter Nathansky muestra las diferentes caras del desenamoramiento en 'Every You Every Me', su segundo largometraje, que se presenta este martes en el Festival de San Sebastián, donde la pasada edición ganó el premio WIP Europa del certamen y el WIP Europa de la industria por este proyecto.

Tras los galardones, la película se convirtió en una coproducción entre Alemania y España, que regresa un año después al certamen con otro título -en 2023 se presentó como 'Mannequins'- para competir en la sección Zabaltegi-Tabakalera, abierta a las nuevas miradas, a las propuestas más arriesgadas.

Lo hace después del estreno del filme en la sección Panorama del último Festival de Berlín, que le ha abierto las puertas a la participación en otros certámenes internacionales.

Fetter Nathansky (Colonia, 1993) es también el autor del guion de 'Every You Every Me', en la que literalmente pone diferentes rostros -una vaca, un niño, un joven y una anciana- a los distintos estados del desamor, los de Nadine, una mujer de que ha dejado de querer a su marido pero que, en vez de romper su relación, intenta reavivarla.

Las primeras imágenes, las de Nadine acudiendo al lugar donde su esposo ha sufrido un ataque de pánico, colocan al espectador ante el desconcierto porque se ve a la protagonista intentando calmar y acariciar suavemente a una vaca, que luego será un niño. Esos cambios a ojos de ella serán habituales a lo largo del filme.

"La idea de contar un personaje a través de sus diferentes versiones ya la tuve hace mucho tiempo, pero por alguna razón me faltó algo siempre, hasta que un día pensé ¿por qué no contar que esas versiones son lo que ve ella en él, que son la muestra de sus deseos, de lo que le falta, de sus necesidades en el amor?", explica a EFE el joven director.

Para plasmar esa idea, "de lo que pasa cuando ya no amamos", prefirió el punto de vista femenino. "Hay diferentes razones. Por un lado, creo que en nuestra sociedad son las mujeres muchas veces las que se ocupan emocionalmente de los otros y, por otro, también quería contar cómo ven las mujeres a los hombres", explica.

"No quería entrar en cómo ve el hombre a la mujer o cómo la idealiza. Aunque al mismo tiempo, para mí no es una película sobre mujeres y hombres, sino sobre amantes y la pérdida del amor", puntualiza el realizador, que introduce también una clave de tipo social al situar a sus personajes como trabajadores de una fábrica que tiene entre sus planes reducir la plantilla.

Fetter Nathansky ha contado con Aenne Schwarz ('Stefan Zweig: Adiós a Europa') para el rol protagonista, a la que tuvo en mente desde el principio.

"Ha sido increíble trabajar con ella. Es una actriz muy muy inteligente, que en cada escena te ofrece algo nuevo y siempre va al cien por cien a la emoción. Ha hecho mucho teatro y tiene un grandísimo instinto. Y también ayudó mucho a los otros actores", remarca el realizador en perfecto castellano, que habla por haber vivido en España de los 6 a los 10 años -además su padre es 'medio mexicano'-.

Fetter Nathansky está a la espera de fondos para escribir su tercera película. Hasta ahora se siente "muy agradecido" por cómo le han ido las cosas.

"Los alemanes nos quejamos de todo todo el tiempo. Es como parte de nuestra identidad, si no lo hiciéramos no sabríamos quiénes somos. Por eso, yo también me quejo pero, comparado con otros países, tenemos el gran lujo de poder hacer largometrajes ya en la Universidad. Mi primer largometraje ('You Tell Me') es como el trabajo fin de grado", destaca.

Este director, que tiene entre sus referentes a los hermanos Dardenne, Theo Angelopoulus y Woody Allen -también cita a Jim Jarmusch y Aki Kaurismaki- se encuentra mucho más tranquilo en San Sebastián que en Berlín porque aquí ya no tiene "los nervios del estreno" de 'Every You Every Me', que llegará a las salas españolas el próximo año. EFE

ab/mz/jdm