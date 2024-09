Iván Romeo: Es el día más feliz de mi vida

Redacción deportes, 23 sep (EFE).- El español Iván Romeo, nuevo campeón del mundo contrarreloj sub-23, afirmó tras su victoria que es "el día más feliz" de su vida.

"Sabía que (Alec) Segaert era el último y esperaba que me ganara, pero mis últimos kilómetros han sido increíbles en los que he dado todo por mi familia y por los que están conmigo", señaló.

Romeo explicó que en los últimos kilómetros, en los que rodó a un promedio próximo a los 60 km/h, se animó pensando en todos los que le rodean todos los días. "Venga que faltan 4 kilómetros, venga que faltan 3. Así me animaba", relató.

"No sé si (la victoria) es sorpresa, puede que para algunos sí lo sea. Estoy muy feliz porque he trabajado muy duro, como muy pocos saben salvo los mas cercanos a mí, para conseguirlo", destacó.

También valoró el apoyo de su familia, especialmente de su padre, con el que hace dos semanas ya estuvo reconociendo el circuito: "El recorrido era muy bueno para mí, en la parte del descenso y de la subida".

Romeo declaró que al ver los tiempos que marcaron los primeros ciclistas, que compitieron con el suelo mojado porque había llovido, se dijo: "Si han conseguido buenos tiempos, voy a hacerlo mejor".

"En los últimos 12 kilómetros me he encontrado muy bien y el viento soplaba de cara menos fuerte de lo que esperaba. Ha sido mi mejor parte. No he podido hacer más", apuntó. EFE

