Valverde ve al Celta un equipo "estructurado" para el "ataque"

Bilbao, 21 sep (EFE).- El técnico Ernesto Valverde destacó que el Celta, rival al que se medirá el Athletic mañana en San Mamés, es un equipo "estructurado" para el "ataque", como demuestran los 13 goles que lleva marcados en lo que va de campeonato, el segundo de LaLiga EA Sports tras el Barcelona (17).

"Es un equipo que solo verle ya se ve que piensan en el ataque. Están estructurados para que sus puntas piquen el espacio, tienen una buena circulación de balón y se plantan en frontal con mucha facilidad", apuntó Valverde en la previa en Lezama.

Una comparecencia en la que avisó que, aunque "el Celta es un equipo que gusta ver", el Athletic no quiere que mañana "se vean sus virtudes". Entre las que reparó también en que los de Claudio Giráldez "tratan bien el balón" y cuentan con "jugadores con buen pie".

En ese sentido, no dio demasiada relevancia a que hayan perdido sus dos partidos a domicilio, ya que "fuera han marcado 5 goles, están haciendo buen fútbol" y en Villarreal, donde cayeron por 4-3 al final del añadido, "pudo haber pasado cualquier cosa".

"Están en ese punto optimista de verse sólidos, con desparpajo en el juego ofensivo y convencidos de lo que hacen", resumió su idea sobre el rival de cara a un choque que espera "complicado, como todos los son contra el Celta".

Ya en cuanto a su equipo, subrayó la trascendencia de la baja de Nico Williams, aunque confía en que, como ocurrió la temporada pasada cuando no pudo estar el extremo internacional, puedan suplirla con éxito.

"Nico es un jugador fundamental para nosotros y nos gustaría que estuviera. El año pasado lo suplimos bien, ya que cuando hubo bajas los que salían aportaban cosas, pero es un jugador importante", asumió, esperanzado en que pueda jugar el jueves ante la Roma en la capital italiana.

Sobre la lesión de Nico, no tiene claro si es solo una contusión o también tiene algo de esguince. "Tuvo un golpe en el tobillo y algo se movió por ahí", apuntó, en todo caso esperando que no sea demasiado serio y recordando que él no es médico.

De todos modos, "en general", Valverde está "contento con como están yendo las cosas" tras sumar 10 puntos en seis partidos, los 6 últimos en dos salidas consecutivas, y auparse a la quinta plaza de la tabla a solo un punto de la segunda.

"Somos un equipo que compiten bien, solidario y venimos de ganar dos partidos cambiando jugadores. Estamos contentos", resumió también sus sensaciones con su equipo.

Al respecto, recordó que es en su equipo en el que se "fija" y aseguró que no ha "hablado con (Unai) Núñez", jugador del Celta cedido en el Athletic, de posibles "secretos" que pueda tener el fútbol del equipo celtiña.

Valverde, ya personalizando jugadores, se mostró contento con los goles en los últimos partidos de los centrales Aitor Paredes y Dani Vivian, y satisfecho con el rendimiento de Julen Agirrezabala bajo palos.

Y asimismo esperanzado en que Álvaro Djaló, fichaje estrella de esta temporada, "entre en juego y participe" en el juego de ataque como lo hizo en la pretemporada antes de que le parase un lesión muscular. EFE

ro/og