Tres magistrados decidirán si el TSJC investiga a excargos del Govern catalán por la fuga de Puigdemont

El letrado de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha designado magistrados ponentes tras recibir el informe de la Fiscalía en relación a las tres querellas de Hazte Oír y Vox contra excargos del Govern catalán por la fuga del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, el 8 de agosto. Los magistrados designados son María Eugènia Alegret, Núria Bassols y Fernando Lacaba, según las diligencias de ordenación consultadas por Europa Press este viernes. Las querellas aún no han sido admitidas a trámite por la Sala Civil y Penal del TSJC, pues serán los ponentes quienes, una vez recibido el escrito de la Fiscalía, elevarán sus informes sobre su admisión o no a la sala de admisiones. El fiscal Pedro Ariche pidió la inadmisión de las querellas presentadas por Hazte Oír y Vox, según informó la Fiscalía Superior de Cataluña en un comunicado el jueves. LAS QUERELLAS La primera de ellas, presentada por la asociación Hazte Oír, está dirigida contra el expresident de la Generalitat, Pere Aragonès; el exconseller de Interior, Joan Ignasi Elena y actual diputado de ETC en el Parlament; el exdirector general de los Mossos, Pere Ferrer, y el excomisario jefe del cuerpo policial, Eduard Sallent. La segunda, presentada por Vox, se dirige contra el exconseller de Interior Joan Ignasi Elena; el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, y contra los "responsables del operativo de los Mossos d'Esquadra" que participaron en el dispositivo para detener al expresidente en las inmediaciones del Parlament. La última, de la asociación Hazte Oír, se dirige contra el presidente del Parlament de Cataluña, Josep Rull, sobre el que la Fiscalía no aprecia que haya cometido ilícito penal alguno.

