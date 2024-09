Juan Núñez: "Soy joven, pero vengo para ser importante"

Ginés Muñoz y Xavier Serrano

Barcelona, 19 sep (EFE).- El base internacional español Juan Núñez (Madrid, 2004) explicó en una entrevista a EFE que este verano fichó por el Barça con el objetivo de "ser importante" y con la ambición de demostrar que puede "jugar en la Euroliga al máximo nivel con un equipo que lucha todos los años por ganar".

"Acabo de cumplir 20 años, eso no hay que olvidarlo. Soy joven y sé que tengo aspectos a mejorar, pero a la vez soy una persona muy competitiva y vengo aquí para ser importante y ayudar al equipo a ganar", afirmó desde el palco del Palau Blaugrana.

Formado en la cantera del Real Madrid, Núñez fichó en 2022 por el Ratiopharm Ulm alemán en busca de minutos, una etapa que le ha "ayudado mucho" y tras la que decidió que "tocaba un nuevo reto". Entonces llegó la oferta, "deportivamente muy atractiva", del Barça.

"Me atrajo que confiaran en mí. Estos dos años en Alemania he demostrado que puedo jugar. Soy una persona que funciona por retos y jugar en la Euroliga al máximo nivel con un equipo que lucha todos los años por ganar es un gran reto. Estoy muy agradecido por esta confianza y ahora me toca devolverla", desveló.

Campeón continental sub-16, oro y MVP del Europeo sub-20, MVP de la Euroliga en categoría junior, debutante en la Liga Endesa a los 17 años con el Real Madrid y en la selección absoluta con 18 años, Núñez ha estado expuesto al foco mediático desde muy joven, pero asegura que no piensa en las expectativas depositadas en él.

El base aclaró que llegar al Barça no le añade más "presión", pero sí "exigencia", ya que "entrenas con los mejores todos los días y compites contra los mejores todas las semanas", y subrayó que no presta atención a "las expectativas externas" porque ya se marca él mismo sus propios "objetivos y exigencias internas".

"No pierdo el foco. Sé que tengo que mejorar, pero también que puedo competir aquí y jugar a un gran nivel. Estoy contento. No hay muchos jugadores de 20 años jugando en un gran equipo de la Euroliga como el Barça. Soy exigente conmigo mismo, pero a la vez sé que no es fácil haber llegado aquí con 20 años y quiero seguir creciendo. Voy a lo mío", argumentó.

Núñez, que llegó tarde a la entrevista porque estaba revisando aspectos tácticos del juego azulgrana con el entrenador asistente Víctor Sada, que también fue base como él, se definió como "un friki" del baloncesto.

"Me gusta ponerme la Euroliga y ver tres o cuatro partidos, ver partidos de amigos de LEB plata o de LEB Oro porque disfruto mucho del baloncesto. Aunque más que partidos, me gusta más ver a otros jugadores para analizar qué cosas puedo sacar de ellos", admitió.

El base del Barça desveló que se fija en "diferentes estilos y aspectos del juego", entre los que citó la habilidad para pasar el balón de Teodosic, "la competitividad" de Satoransky y Llull, y "la magia" del ya retirado Sergio Rodríguez.

Asimismo, Núñez expuso su filosofía como jugador: "Intento no olvidar lo que vengo haciendo desde pequeño y que siempre me ha funcionado: pasármelo bien. Mi estilo no cambia".

En este sentido, explicó que le gusta practicar "un juego alegre, tomar decisiones e involucrar a los compañeros", pero sin renunciar al tiro. "Si me dejan solo y tengo confianza, voy a lanzar o a penetrar", apuntó.

Preguntado por su relación con el nuevo entrenador, Joan Peñarroya, el internacional español respondió: "Llevo años viendo a sus equipos en Burgos, Valencia y Baskonia, y era un juego que siempre me atraía. En las semanas que llevamos, me gusta mucho su idea de juego dinámico, que encaja bien con la mía".

Por otra parte, Núñez confesó que lo que más le ha "asombrado" del Barça es "la competitividad que hay en los entrenamientos", y describió las cualidades de sus compañeros en el juego exterior: "El juego de Laprovittola es muy bonito, Punter tiene un tiro espectacular, me encanta el juego roto de Brizuela, y Satoransky es grande y usa muy bien el cuerpo. Puedo aprender mucho de él".

Sobre el juego interior, opinó que el Barça cuenta con "pívots diferentes que se complementan muy bien" y con los que se siente "cómodo".

"Willy (Hernangómez) tiene mucho tacto para finalizar y es muy bueno en el bloqueo y continuación, Vesely es inteligente y es fácil jugar con él, y a Metu y Fall se la puedes pasar arriba que sabes que la van a coger", detalló.

Pese a subrayar que "hay plantilla para ganarlo todo", Núñez señaló que "lo más importante", en un plantel con cinco fichajes y un entrenador nuevo, es irse conociendo.

"He comprobado que todos vienen aquí a ganar, no a meter 25 puntos. Cuando tienes un equipo con tantos jugadores tan buenos, tener esto claro te puede ayudar durante la temporada", apuntó.

También se mostró abierto a compartir pista con otros directores de juego, una fórmula que Peñarroya ha ensayado en la pretemporada: "Hay muchos partidos en la temporada y balones para todos, yo lo quiero es ganar. En un club como el Barça todos queremos el balón, pero hay que ser inteligentes".

Núñez, canterano del Real Madrid, se medirá por primera vez a su exequipo este sábado en las semifinales de la Supercopa Endesa y no escondió el "mucho aprecio" que guarda a los blancos. "Tengo mucho cariño a la gente de ahí, pero somos profesionales y el Barça es el club que ha apostado por mí", señaló.

Con todo, admitió que será "un partido especial" por distintos motivos: "Lo primero que haré será abrazar a la gente porque tengo muy buena relación con ellos. Luego, es un partido de Supercopa y es especial porque en dos días puedes ganar un título. En cuanto entremos en la pista iré a ganar, me da igual que sea el Madrid".

Por otra parte, el base, que este verano fue elegido en el puesto 36 del 'Draft' por los San Antonio Spurs, rechazó confirmar si su contrato de tres temporadas con el Barça incluye una cláusula de salida a la NBA al término de cada una de ellas.

"Estoy centrado en jugar aquí y no me gusta pensar en otras cosas", justificó Núñez, quien admitió que "la NBA es un sueño para cualquier joven", aunque consideró que si hubiera marchado este curso a Estados Unidos "seguramente hubiera aprendido, pero hubiera jugado menos" de lo que lo hará en Barcelona. "No tengo ningún remordimiento por haber tomado esta decisión", zanjó.

Por último, en un plano más personal, el base explicó que estudia el segundo curso del grado de administración y dirección de empresas a distancia. "Me ayuda a no tener la mente solo en el baloncesto", apuntó el nuevo jugador del Barça, al que, además de la siesta, le gusta "estar con gente, dar paseos y salir a cenar" para desconectar. "En Alemania probé el karaoke y todo", bromeó. EFE

