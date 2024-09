El Congreso urge a igualar retribuciones de las Fuerzas Armadas con las de Policía y Guardia Civil, sin apoyo del PSOE

La Comisión de Defensa del Congreso ha aprobado este jueves, con la abstención del PSOE, una proposición no de ley por la que se urge al Gobierno a equiparar las retribuciones del personal de las Fuerzas Armadas con la de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La iniciativa, promovida por el diputado del Unión del Pueblo Navarro (UPN), Alberto Catalán, ha provocado la ruptura del Gobierno de coalición, pues mientras el PSOE se ha abstenido, Sumar la ha apoyado junto con PP y Vox. De su lado, Bildu ha votado en contra. El texto emplaza al Gobierno a "llevar a cabo de forma urgente una adecuación y mejora del salario de los miembros de las Fuerzas Armadas atendiendo a las propuestas de incremento de retribuciones que se han ido formulado desde distintos ámbitos y asociaciones en los últimos años" Y, en concreto, reclama "acometer una equiparación retributiva del personal de las Fuerzas Armadas, así como sus complementos, guardias y servicios, teniendo en cuenta la permanente disponibilidad, penosidad y peligrosidad de sus cometidos, con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado". Durante la defensa de su iniciativa, Catalán ha subrayado que la mejora de las condiciones salariales de los miembros de las Fuerzas Armadas "no es solo una cuestión de justicia, sino también de dignidad y reconocimiento a quienes garantizan la seguridad y soberanía" de los españoles. INVERSIÓN EN SEGURIDAD A su juicio, el incremento de sus retribuciones "no es un gasto innecesario" sino "una inversión" en la "estabilidad" del país. "No podemos permitir que aquellos que nos protegen vivan con incertidumbre económica. Es hora de que el Estado les devuelva parte del sacrificio que ellos hacen por nosotros", ha asegurado. Catalán ha destacado que "la disponibilidad permanente, la penosidad y la peligrosidad inherentes" a la labor de los militares es, en muchos casos, "mayor que la de otros cuerpos, dada la naturaleza de su trabajo tanto en territorio nacional como en misiones internacionales". Además, ha denunciado que, pese a las mejoras que se han producido en los últimos años, las compensaciones económicas que reciben los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas "han quedado profundamente desfasadas en relación con las exigencias y sacrificios que su profesión demanda", y como se ha constatado en distintos informes del Observatorio de la Vida Militar. OBLIGADOS A BUSCAR UN SEGUNDO EMPLEO Según ha recordado ese organismo ha alertado de que el sistema retributivo actual no reconoce adecuadamente la "cualificación profesional" de los militares, ni las "condiciones excepcionales" en las que desarrollan su trabajo. Además, ha puntado que las asociaciones militares vienen denunciado de manera recurrente las dificultades económicas de muchos militares, quienes, en algunos casos, se ven obligados a buscar un segundo empleo para poder llegar a fin de mes. "Nos encontramos con la paradójica situación en la que cuadros de mando, altamente capacitados y con una trayectoria intachable, están participando en procesos selectivos para ingresar en otros cuerpos o empresas privadas, donde las condiciones retributivas son considerablemente mejores", ha denunciado el diputado de UPN.

