EH Bildu cree "vergonzoso que se convierta la dolorosa situación de Venezuela en mera arma arrojadiza"

La senadora de EH Bildu Idurre Bideguren ha afirmado que es "vergonzoso que se convierta la dolorosa situación de Venezuela en mera arma arrojadiza interpartidista", y ha emplazado a "acompañar el diálogo y no echar más leña al fuego". Durante su intervención en el Senado, donde se ha aprobado este miércoles una moción del PP en la que se reclama al Gobierno que reconozca al candidato opositor Edmundo González Urrutia como presidente de Venezuela, Bideguren ha puesto en duda que detrás haya una "voluntad honesta para ayudar a encauzar la situación" en el país caribeño. A su juicio, el debate celebrado en la Cámara Alta ha demostrado que "el objetivo principal de algunas formaciones políticas no es tanto ayudar", sino utilizar Venezuela "para hacer política partidista". En este sentido, ha calificado de "vergonzoso que se convierta la dolorosa situación" de este país en "mera arma arrojadiza interpartidista". Ante las dudas en torno a los resultados las elecciones presidenciales venezolanas, ha señalado que "es necesario que se publiquen los resultados de forma clara, porque este es un elemento legitimador de cualquier democracia". No obstante, considera "una injerencia política en toda regla" que el Congreso y el Senado de España "dicten quién es el presidente de Venezuela", que solo "genera una clara escalada de tensión". Tras apuntar que la iniciativa popular aprobada es "totalmente irresponsable y carente de sentido", ha preguntado si se cree que "con el reconocimiento de Edmundo González Urrutia se acaban los problemas". "¿Acaso sirvió de algo el reconocimiento de Guaidó?. A los agentes externos nos toca acompañar el diálogo, no echar más leña al fuego", ha añadido. Por ello, ha apostado por "fomentar, alentar, acompañar el diálogo y no echar más leña al fuego".

