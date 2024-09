Vox asegura que "peligran" todos los gobiernos municipales en coalición con el PP si no se cumplen los pactos

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha asegurado que "peligran" todos los gobiernos municipales en coalición con el partido al que representa si no se cumplen los pactos acordados al inicio legislatura, algo que, como ha defendido, ha quedado demostrado con la ruptura en las autonomías por políticas migratorias. Garriga ha lanzado este mensaje antes de mantener una reunión con los responsables del Grupo Parlamentario en las Cortes de Castilla y León, donde ha puesto en valor que la Comunidad se sitúa a la cabeza en cuanto a la presencia de Vox gobiernos municipales. "Peligran todos los gobiernos en la medida en que no estén dispuestos a cumplir el pacto de gobierno, yo creo que hemos sido muy claros, salimos de los gobiernos regionales con todo lo que ha supuesto", ha explicado Garriga, quien ha defendido la "coherencia" demostrada por Vox, a cuyos representantes "no les va a temblar el pulso" par "tumbar" un gobierno. "Hemos venido de verdad a decirle a los españoles que están los de siempre, el bipartidismo corrupto, los que dicen una cosa y hacen la contraria y está Vox que dice lo mismo en campaña electoral, desde los gobiernos y desde la oposición", ha zanjado.

