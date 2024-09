Bruselas acogerá este jueves nueva reunión a nivel ministerial para tratar de cerrar el acuerdo sobre Gibraltar

Bruselas acogerá este jueves una nueva reunión a nivel ministerial en el marco de las negociaciones que buscan cerrar el acuerdo entre la UE y Reino Unido sobre Gibraltar, según han informado este lunes fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores. El anuncio se produce tras el encuentro mantenido en Londres entre el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y su homólogo británico, David Lammy. Según han explicado las fuentes, de acuerdo con Maros Sefcovic, el vicepresidente de la Comisión Europea encargado de esta cuestión, las conversaciones "se retomarán a nivel ministerial el próximo jueves en Bruselas". Fuentes británicas han aclarado a Europa Press que no ha habido ningún tipo de negociación sobre Gibraltar en este encuentro bilateral, al no estar presente el Gobierno del Peñón, si bien la cita ha permitido a Lammy "comprender mejor la posición española sobre las negociaciónes de Gibraltar". Por lo que se refiere a la cita de este jueves, estas fuentes han adelantado que el ministro británico "dejará claro el compromiso inquebrantable" del nuevo Gobierno laborista con el "doble candado", es decir, nunca se llegará a ningún acuerdo que suponga que "el pueblo de Gibraltar pasase a estar bajo la soberanía de otro Estado en contra de sus deseos libre y democráticamente expresados" y nunca entrará en ninguna negociación de soberanía con la que los gibraltareños no estén de acuerdo. La capital comunitaria ha acogido dos reuniones en este formato, en las que además de Sefcovic, que negocia en nombre de los Veintisiete, y el ministro de Exteriores británico, ha asistido Albares por parte española y el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo. El último de estos encuentros se produjo el pasado 16 de mayo, con David Cameron aún como ministro de Exteriores británico. Entonces, después de seis horas de reunión, se informó de que había habido "importantes avances y áreas adicionales de acuerdo" y las partes constataron que el acuerdo estaba "cada vez más cerca" y se emplazaron a verse de nuevo. Sin embargo, la decisión del 'premier' británico, Rishi Sunak, de adelantar al 4 de julio las elecciones puso en suspenso la negociación en el plano político, si bien a nivel técnico sí que han continuado los contactos en los dos últimos meses. También el Gobierno gibraltareño ha confirmado en un comunicado la cita de este jueves por la mañana en Bruselas. En él, Picardo ha reconocido que "todavía hay cuestiones técnicas que resolver" si bien se ha mostrado "optimista" de que aún es "posible" llegar a un acuerdo "beneficioso para todos y que llegue una prosperidad renovada y fortalecida a toda la región". MÁS DE DOS AÑOS DE NEGOCIACIÓN Bruselas y Londres negocian desde hace más de dos años el acuerdo que regirá la relación de Gibraltar con la UE tras el Brexit pero lo hacen sobre la base del llamado Acuerdo de Nochevieja alcanzado por el Gobierno español y el británico el 31 de diciembre de 2020. Sobre la mesa está, según ha repetido en numerosas ocasiones Albares, una propuesta de acuerdo "equilibrado" planteada por Madrid y Bruselas. Así las cosas, el ministro ha puesto el peso sobre Londres, en cuyo "tejado" ha situado la pelota. A su vez, el nuevo Gobierno laborista británico ha manifestado su voluntad de alcanzar un acuerdo, pero ha dejado claro que no hará nada con lo que no esté de acuerdo el Gobierno gibraltareño. El objetivo último es la creación de una zona de prosperidad compartida entre el Peñón y el Campo de Gibraltar, para lo cual está prevista la supresión de la Verja. A cambio, los controles de acceso al espacio Schengen deberían trasladarse al puerto y el aeropuerto de Gibraltar, donde en un primer momento habría presencia de agentes de Frontex, la agencia de fronteras europea. Este es uno de los puntos más espinosos junto con el uso del aeropuerto y la base militar en el Peñón. Ahora, además, el tiempo apremia habida cuenta por un lado de que la actual Comisión Europea, que es quien negocia en nombre de la UE, tiene fecha de caducidad --noviembre o como muy tarde diciembre-- mientras que el próximo 10 de noviembre entrará en vigor el nuevo Sistema de Entradas y Salidas (SES) del espacio Schengen y el nuevo Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (ETIAS, por sus siglas en inglés). El Gobierno gibraltareño ya advirtió el pasado mes de julio a sus ciudadanos de esta contingencia, en virtud de la cual se restablecerán los controles en la Verja, siendo obligatorio el escaneo del pasaporte y facilitar los datos biométricos antes de cruzar, si bien una vez en este sistema ya no será necesario repetir el proceso, sino que habrá sistemas de reconocimiento facial que lo agilicen. PRIMER ENCUENTRO BILATERAL El de este lunes ha sido el primer encuentro oficial propiamente dicho entre los dos ministros, que sin embargo ya habían hablado por teléfono tras la llegada del nuevo Gobierno laborista al poder el 4 de julio y se vieron en los márgenes de la cumbre de la OTAN en Washington días más tarde. En el arranque de la reunión, ambos se han felicitado del buen estado de la relación bilateral y han mencionado el acuerdo pendiente sobre Gibraltar, que negocian Bruselas y Londres desde hace más de dos años. "Esperamos alcanzar la prosperidad y la seguridad de los ciudadanos de Gibraltar con un nuevo tratado que consolide nuestra relación con España", ha trasladado Lammy, mientras que también Albares se ha referido a la negociación en curso para crear una "prosperidad compartida" entre el Peñón y los 300.000 residentes del Campo de Gibraltar. Según han indicado desde Exteriores, los dos ministros, además de abordar el futuro acuerdo sobre Gibraltar, también han repasado otros asuntos de las relaciones bilaterales "así como la situación en Ucrania y Oriente Medio". Por su parte, las fuentes británicas consultadas han precisado que los dos ministros "están comprometidos con explorar formas de profundizar la relación bilateral, en cuestiones económicas y comerciales, vínculos entre pueblos y una cooperación más amplia en política exterior en asuntos globales".

