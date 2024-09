El PP avisa a Sánchez que no apoyará un plan para "controlar a los medios" y lo enmarca en la investigación a su esposa

El PP ha anticipado este lunes al Gobierno que no apoyará ningún planteamiento que busque "controlar a los medios de comunicación" y ha subrayado que "resulta llamativo" que el Gobierno impulse su plan de regeneración democrática coincidiendo con la investigación judicial a Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, según ha indicado en un comunicado. Así ha reaccionado la formación de Alberto Núñez Feijóo después de que el presidente del Gobierno haya anunciado que el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes el Plan de Acción por la Democracia y contra los bulos que él mismo anticipó antes del verano y que, según ha dicho, espera que cuente con el apoyo del PP. Según Pedro Sánchez, ese plan de acción ayudará a "dotar de más transparencia, más pluralidad y mayores garantías" a las Cortes Generales y al "ecosistema informativo" y servirá a hacer frente a la "desinformación" y la "máquina del fango" que asedian a la democracia. UNA "CORTINA DE HUMO" QUE PRETENDE "CONVERTIR EN LEY" Ante ese anuncio del jefe del Ejecutivo a los parlamentarios socialistas, el PP ha avanzado que no apoyarán "ningún planteamiento del Gobierno que se base en controlar a los medios de comunicación que les impida publicar temas y asuntos que incomoden al presidente Sánchez". "Resulta llamativo que Sánchez impulse su propuesta precisamente tras la investigación judicial contra su esposa, imputada por corrupción y tráfico de influencias, y cuando los casos de corrupción salpican directamente a parte de su Gobierno y su partido", ha indicado el PP. Según los de Feijóo, "la cortina de humo con la que pretendía distraer a la opinión pública quiere ahora convertirla en ley y, desde luego, no será con el apoyo del PP". Ha afirmado que Pedro Sánchez "ya controla con dirigentes de obediencia debida la agencia EFE y RTVE, además de buena parte de las instituciones del Estado". A su entender, su vocación de "ampliar el control a los medios de comunicación privados es preocupante y se asemeja más a lo que hacen países a los que este Gobierno tiene alergia de calificar como dictaduras", en alusión a Venezuela. Según el PP, Sánchez "no es quien para repartir licencias de medios de comunicación ni carnés de buen periodista en función de lo que escriban o digan sobre su persona". "El problema con la regeneración no la tiene en ningún caso la democracia española, sino su partido, su gobierno y él mismo", ha señalado en el mismo comunicado.

