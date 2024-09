Sara Soler sostiene que cada vez hay más lectores que consumen comics online

Avilés, 15 sep (EFE).- La historietista oscense Sara Soler ha afirmado que el cómic está resistiendo a la crisis del papel mejor que otros géneros, pero ha asegurado que cada vez hay más lectores, especialmente jóvenes, que consumen el noveno arte en formato digital a través de aplicaciones creadas de manera específica para ello.

Es el caso de webtoon, una aplicación gratuita a la que se suman muchos jóvenes para leer cómics, mientras que las generaciones que crecieron con el papel “siguen queriendo poder oler los libros físicos”.

"Nacen con el móvil en la mano y se la suda un poco que la historieta sea así o asá, o tenga el formato que tenga"”, ha declarado Soler (Barbastro, 1992) en una entrevista con EFE con motivo de su participación, esta semana, en las XIX Jornadas del Cómic de Avilés.

Una de las cosas que caracteriza a esta autora es su capacidad para variar en los estilos con el propósito de adaptarlos al tipo de historia que va a contar y a los públicos a los que van dirigidas, que pueden ser adultos o niños, y ello requiere de un tratamiento diferenciado.

Por ese motivo es difícil catalogar su estilo, porque son varios en función de muchos parámetros que no sólo tienen que ver con la edad del lector potencial sino también si se va a vender en Estados Unidos o en Europa.

"Podemos decir que mi estilo es versátil para adaptarse ya no sólo al tipo de público si no a lo que a mí me apetece mostrar”, ha explicado la historietista, que trabaja desde lo que podría ser el dibujo animado a un trazo más realista.

Tras pasar por Bellas Artes y por la escuela JOSO (donde ahora es profesora de cómic), y participar en numerosos fanzines y trabajos relacionados con el teatro y el cine, Soler arrancó su carrera como autora de cómic con 'Red & Blue', a la que siguieron 'En la oscuridad', un par de cómics para Dark Horse directamente para los Estados Unidos.

Tras esa etapa vio la luz la novela gráfica 'Us', una historia autobiográfica que ha cautivado al público y ha cosechado varios premios, en la que habla de su pareja trans y su proceso de reasignación de género.

El proceso de creación de ese cómic contó con "el filtro" de su pareja porque las personas que no están "dentro la comunidad trans es probable que metamos la pata en algunos términos por desconocimiento".

Aunque ha trabajado con guionistas a lo largo de su carrera, últimamente es más proclive a realizar el proyecto al completo, con historias escritas por ella y también dibujadas con su lápiz.

"El guionista y la historia tienen que gustarme muchísimo para sentirme cómoda porque siempre es adaptarse a una manera de narrar y de contar las cosas diferente a la tuya, y si es muy diferente, al final, lo acabo pasando yo mal porque supone más esfuerzo", ha reconocido la historietista.

En su opinión, "lo que más peta ahora en el mercado no tiene nada que ver con historias realistas" y lo que más vende, claramente, es el estilo manga porque tiene variedad de historias y engancha mucho a los lectores jóvenes.

Actualmente, está trabajado en un cómic para la editorial Planeta que le está costando más trabajo del que esperaba y en el que aborda la biografía de una mujer “supercañera” que tiene que afrontar muchos retos por ser mujer, lesbiana, estar en el ejército y ser futbolista. EFE

