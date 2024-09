El Valencia iguala el peor inicio de su historia en Liga

Valencia, 15 sep (EFE).- Con un punto de los primeros quince en juego, el Valencia ha igualado el peor inicio de sus noventa temporadas en Primera División, al haber perdido cuatro encuentros ligueros, ante Barça, Celta, Athletic Club y Atlético, y haber cosechado un solo empate, ante el Villarreal, en los cinco primeros partidos de Liga.

El Valencia, que perdió este domingo con el Atlético de Madrid por 3-0 y que jugará en Mestalla el próximo sábado ante el Girona y el martes siguiente ante el Osasuna para cambiar la dinámica, sólo había arrancado tan mal en la campaña 1999-00, cuando encadenó cuatro derrotas seguidas de la primera a la cuarta jornadas y empató el quinto partido, sumando también un punto.

No obstante, en aquella campaña el Valencia superó esas primeras turbulencias para impulsarse desde ese momento hacia arriba y acabar el curso tercero, con 64 puntos, los mismos que el Barça -segundo-, además de llegar a la final de la Liga de Campeones por primera vez en su historia.

Sin embargo, este Valencia, que no disputa competiciones europeas, encadena ya doce encuentros seguidos sin ganar, siete en la parte final del pasado curso y cinco en el inicio de este, en un complicado comienzo en el que los de Baraja no han dado con la tecla.

El conjunto de Mestalla sólo ha anotado tres tantos -todos ellos en la primera mitad- en Liga y no ha sido capaz de ganar ante once ni tampoco ante diez, pues no pudo vencer en casa a un Villarreal con diez durante más de veinticinco minutos.

Por si fuera poco, el equipo de Rubén Baraja acumula ahora mismo una nómina de ausencias importante, ya que no dispone en ataque de su máximo goleador, Hugo Duro, lesionado, André Almeida, aquejado de unos problemas de espalda que le impidieron estar con el grupo más de cinco meses el curso pasado, y Rafa Mir, investigado por una presunta agresión sexual.

Además de todas esas bajas en ataque, a las que se le une la de Fran Pérez, que no ha iniciado la temporada con el grupo por problemas de espalda, Baraja tampoco puede contar con José Luis Gayà, el capitán del equipo, y Mouctar Diakhaby, lesionado de larga duración desde el pasado marzo.

En cualquier caso y más allá de las ausencias, estos inicios parecen ser una costumbre con Peter Lim, pues tres de los once peores inicios ligueros de la historia del club han sido con el singapurense como máximo accionista, ya que en la temporada 2016-17 sumó tres puntos en las cinco primeras jornadas, logrados en la quinta, tras perder los primeros cuatro partidos de Liga con Pako Ayestaran.

Asimismo, el segundo peor inicio de la era Meriton -ahora tercero- había sido en la campaña 2018-19, cuando el equipo dirigido por Marcelino García Toral sólo consiguió cuatro puntos, con cuatro empates ante Atlético, Levante, Betis y Villarreal.