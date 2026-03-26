Prisión permanente revisable para la mujer que tiró a su bebé a la basura en Porto Cristo

Palma, 26 mar (EFE).- La presidenta del Tribunal del Jurado de la Audiencia de Palma ha condenado a prisión permanente revisable por un delito de asesinato a la madre de un bebé de unas 26 o 27 semanas que en noviembre de 2023 fue arrojado a un contenedor de Porto Cristo (Mallorca) tras nacer en un coche.

La sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, también recoge por el mismo delito la condena a prisión permanente revisable para el cuñado de la principal acusada, que arrojó a la recién nacida a la basura, mientras su pareja, hermana de la madre condenada, deberá pagar una multa de 5.400 euros por el delito de omisión del deber de socorro.

En su objeto del veredicto, el jurado popular emitió un veredicto de culpabilidad por unanimidad contra Y.M.L., madre de la bebé fallecida, y contra su cuñado G.P.Z, que la tarde del 2 de noviembre de 2023 abandonaron al feto en un contenedor. EFE