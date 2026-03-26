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Hacienda extenderá el tope de cuota en el impuesto de grandes fortunas a los no residentes

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Madrid, 26 mar (EFE).- El Ministerio de Hacienda prepara una modificación del impuesto sobre las grandes fortunas para que los contribuyentes no residentes se puedan aplicar el mismo límite en la cuota a pagar que opera para los residentes, en cumplimiento con la doctrina del Tribunal Supremo.

Hacienda ha sacado a información pública un proyecto de orden ministerial por la que modifica el modelo de liquidación del impuesto sobre las grandes fortunas, un tributo que afecta a los contribuyentes con un patrimonio superior a los 3 millones de euros y que pretende complementar el impuesto de patrimonio.

El objetivo de esta modificación es adaptar el impuesto de grandes fortunas al criterio fijado por el Supremo para el impuesto de patrimonio, por el que consideraba "discriminatoria" e injustificada la diferencia de trato que permitía a los contribuyente residentes en España aplicarse el límite de la cuota íntegra (por el que la suma de lo pagado en IRPF e impuesto de patrimonio no puede superar el 60 % de la base imponible de la renta), pero no a los no residentes.

Siguiendo este criterio, el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) ha considerado que tanto los contribuyentes sometidos al impuesto de grandes fortunas por obligación personal (es decir, los residentes en España) como por obligación real (los no residentes) pueden aplicarse el límite de la cuota íntegra.

Ahora, Hacienda prevé suprimir esta distinción entre ambos tipos de contribuyentes en el modelo de liquidación del impuesto sobre las grandes fortunas. EFE

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