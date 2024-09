Valladolid considera que Puente "no tiene los pies en la realidad" al afirmar que el ferrocarril vive su mejor momento

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha considerado este viernes que los "análisis" del ministro de Transportes, Óscar Puente, sobre el sistema ferroviario español, del que dijo que vive "su mejor momento de la historia" y sobre la ciudad que él también rigió, que estaría según su opinión en la situación contraria, corresponden a alguien que "no tiene los pies en la realidad". Así ha respondido el regidor 'popular' a su predecesor socialista en el cargo tras su respuesta al diputado vallisoletano del PP Eduardo Carazo en el Congreso de los Diputados el pasado miércoles. Óscar Puente señaló desde el escaño que el sistema ferroviario español vive el mejor momento de su historia, mientras que Valladolid está "en el peor" desde que la gobierna Jesús Julio Carnero. A juicio de Carnero, "los dos análisis son inversamente proporcionales a la realidad", pues considera que "quien dice que los trenes viven el mejor momento de la historia no tiene los pies, no solo en la vía, sino en la realidad". Por otro lado, cree evidente que si Puente dice que Valladolid vive "el peor momento de su historia", tampoco tiene "los pies en la realidad de la ciudad", pues ha defendido que el equipo de Gobierno que dirige y que está al frente del Ayuntamiento desde hace "14 ó 15 meses" trabaja con "muchas complicaciones" porque asegura que el Gobierno de España "no está facilitando la labor". Ante ello, ha recalcado que piensa que la ciudad "vive un buen momento histórico" pero "como todos saben" los trenes "sufren atascos", a lo que ha añadido que en Valladolid los atascos "son harto conocidos", en una referencia a uno de los argumentos empleados por el propio Carnero en la última campaña de las elecciones municipales para criticar la política de movilidad del exalcalde Puente. Carnero ha apuntado que el ministro Puente visitará el lunes, 16 de septiembre, la ciudad para conocer el estado de las obras de la estación Intermodal. Por ello, ha afirmado que estarán pendientes para "ver qué es todo lo que nos trae aquí a la ciudad de Valladolid". "Espero que sean cosas buenas", ha concluido.

