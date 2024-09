Albares defiende la normalización con Israel de los países árabes ante los ministros de Arabia Saudí y Qatar

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha defendido que igual que España ha reconocido a Palestina, los países árabes que aún no lo han hecho deben reconocer la existencia de Israel, al tiempo que ha confiado en que el Gobierno israelí también esté dispuesto a sentarse en torno a una mesa para hablar de la solución de dos Estados. Así se ha pronunciado en declaraciones a la prensa antes del arranque de 'Reunión de Madrid: por la aplicación de los dos Estados', a la que han asistido varios ministros del grupo de contacto Árabe-islámico para Gaza así como el Alto Representante para la Política Exterior, de la UE, y los ministros de Exteriores de Noruega y Eslovenia. Albares ha justificado la ausencia de Israel en este foro porque reúne a los "socios europeos que han estado más comprometidos en aplicar la solución de los dos estados" y al grupo de contacto creado por la Liga Árabe y la Organización de la Conferencia Islámica (OCI). "Israel no está invitado porque no pertenece a ninguno de los dos grupos", ha aclarado. "Estamos encantados de que Israel se siente, por supuesto, en torno a cualquier mesa en la que se hable de paz y de aplicación de dos estados y ojalá, eso es lo que queremos, que un día veamos en torno a la mesa no solamente a los que estamos aquí sino también a Israel hablando de paz y de la aplicación de los dos estados", ha añadido. El ministro se ha pronunciado escudado por todos los ministros asistentes, entre los que estaban el de Arabia Saudí, el príncipe Faisal bin Farhan al Saud, y el ministro de Estado de Qatar, Mohamed bin Abdulaziz al Jalifa, cuyos países no reconocen la existencia de Israel, así como el primer ministro palestino, Mohamed Mustafá. En este sentido, y tras dejar claro que hablaba en nombre de España y no de todos los presentes, Albares ha recalcado que "de la misma forma que nosotros hemos reconocido el Estado de Palestina y que queremos que el Estado de Palestina exista y sea un Estado raealista y viable, por supuesto somos favorables a la normalización de relaciones entre todos los países árabes e Israel".

