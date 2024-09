El ex presidente de Puertos dirige una cátedra patrocinada por la empresa que sugirió para distribuir las mascarillas

Francisco Toledo, quien fuera presidente de Puertos del Estado cuando se adjudicaron los contratos para la compra de mascarillas a la 'trama Koldo' por valor de 20 millones de euros, dirige en la actualidad la 'Cátedra Smart Ports' en la Universidad Jaume I, iniciativa académica que cuenta con el patrocinio, entre otros, de Raminatrans SL, la empresa a la que se designó para la distribución de las mascarillas en 2020. Así consta en el portal web de la cátedra, consultado por Europa Press, en el que se detalla que esta cátedra, iniciativa tanto de la universidad como de la Autoridad Portuaria de Castellón, cuenta "con el respaldo institucional de Puertos del Estado". Se da la circunstancia de que Francisco Toledo declara este viernes como testigo ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, instructor del 'caso Koldo', que ha imputado a quien fuera su 'número dos' en Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares. Precisamente, en la declaración de Sánchez Manzanares del pasado miércoles, éste aseveró, según las fuentes jurídicas consultadas, que contratar la distribución de las mascarillas con Raminatrans SL fue sugerencia de Toledo dado que conocía a esa empresa de su etapa al frente de la Autoridad Portuaria de Castellón. El portal refleja que el Grupo Raminatrans Internacional Forwarders es una de las entidades colaboradoras de la cátedra, junto a otras compañías del sector portuario. Se especifica además que el objetivo es "dar un impulso decidido y definitivo a los puertos inteligentes de nuestro país" y que la cátedra "se constituye como un nexo de unión entre todas las partes interesadas y como un foro abierto para todas ellas". Tanto desde la universidad como desde la propia Raminatrans confirman en conversación telefónica con Europa Press que Toledo sigue al frente de la cátedra y que la empresa continúa con ese patrocinio, si bien no detallan el importe del mismo. Según ha podido consultar en fuentes abiertas esta agencia de noticias, Toledo fue rector además de la Universidad Jaume I entre 2001 y 2010, vicerrector de Investigación y Planificación en el periodo de 1997 a 2001 y vicerrector de Asuntos Económicos y Planificación entre 1995 y 1997. Toledo fue cesado como presidente de Puertos del Estado por la ministra Raquel Sánchez en noviembre de 2021 tras la salida de José Luis Ábalos del Ministerio de Transportes. RAMINATRANS EN LA AUDITORÍA DEL MINISTERIO En la auditoría interna realizada por el Ministerio de Transportes sobre esos expedientes, consta que, para la distribución de las mascarillas, se realizó una adjudicación directa a la empresa logística Raminatrans SL mediante la aceptación por Puertos del Estado de la oferta presentada el 25 de marzo de 2020, por importe de 300.000 euro sin IVA. En ese informe, se explica además que, de la documentación analizada, de los 4 millones de mascarillas con destino al sector del transporte terrestre y al personal del Ministerio "no consta acta de entrega ni recepción de mascarillas por parte de la empresa Raminatrans", tampoco hay acta de la entrega a la entonces Dirección General de Transporte Terrestre, ni a Correos, ni a las Comunidades Autónomas, ni a las empresas ferroviarias. "A pesar de esta falta de control documental, consta que Puertos del Estado procedió al pago de todas las facturas de Raminatrans. En la documentación analizada no consta un acto formal de conformidad y liquidación final", añade el informe. Apunta por otro lado que Raminatrans también fue elegida por Adif para distribuir las mascarillas que adquirió y que la declaración de emergencia, que incluye la adjudicación, se firmó el día 30 de marzo de 2020. "Consta que se adjudicó a la empresa Raminatrans por ser el proveedor de Puertos del Estado", añade.

Compartir nota: Guardar Nuevo