El PP pide al Gobierno que aclare si hay líderes del PSOE "corrompidos por la narcodictadura de Maduro"

El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado, ha reclamado este miércoles al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que aclare si hay líderes socialistas "corrompidos por la narcodictadura" de Nicolas Maduro y si el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero es quien marca la acción exterior. Así lo ha hecho durante la sesión de control en el Pleno del Congreso, tan solo horas antes de que se vote una proposición no de ley presentada por el PP para instar al Gobierno a que reconozca al candidato opositor Edmundo González, asilado en España desde el domingo, como presidente electo. "Explíquenos y díganos la verdad, ¿por qué ustedes prefieren una dictadura de izquierdas antes que un Gobierno democrático? ¿hay líderes del socialismo español corrompidos por la narcodictadura de Maduro? ¿La acción exterior de España está comprometida por los intereses del expresidente Rodríguez Zapatero?", ha interrogado a Bolaños. Así las cosas, el portavoz del PP ha reclamado al Gobierno que "deje de hacer el juego al socialismo genocida" de Maduro y que deje de "respaldar la represión que están viviendo muchos venezolanos en este momento". Tellado ha incidido en que González "no es solo un héroe", como sostuvo este fin de semana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sino "el presidente legítimo de Venezuela". "Eso es lo que el gobierno de España debería respaldar en Europa y en el concierto internacional", ha sostenido. Sin embargo, ha lamentado, "cuando tienen que elegir entre una dictadura de izquierdas y un régimen democrático de un color distinto, siempre se ponen del lado de los dictadores". Por su parte, Bolaños ha reafirmado que la postura que mantiene el Gobierno de exigir la publicación de todas las actas electorales y de no reconocer la victoria de Maduro en las presidenciales del 28 de julio, es la que mantienen la UE, la ONU y los observadores internacionales que acudieron a la cita. DESORIENTACIÓN DEL PP EN POLÍTICA EXTERIOR Así pues, a su juicio, quien tiene que explicar por qué tiene una postura distinta es el PP que con ello viene a demostrar su "desorientación en política exterior" mientras que "el Gobierno está en el lugar adecuado con los Derechos Humanos, con la integridad, con la seguridad de los líderes opositores". Bolaños ha echado en cara que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, denunció hace unos días "una connivencia insoportable con el dictador Maduro" por parte del Gobierno y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pidió que se diera asilo a Edmundo Gonzáles. "Bueno, pues ya está hecho. ¿Por qué no piden ustedes disculpas al Gobierno de España y al presidente Zapatero por la posición que están teniendo?", ha planteado Bolaños, para quien el PP ha quedado "muy mal" mientras que el Gobierno "ha quedado bien con la democracia y con Venezuela". Por otra parte, Tellado ha afeado a Bolaños su "frivolidad" después de que este hubiera evitado ceñirse al tema de su pregunta y hubiera ironizado con que no le preguntara por otras cuestiones como el crecimiento económico, el récord de turistas, la recuperación de la "normalidad institucional en el poder judicial" o que Cataluña tenga un presidente no independentista por primera vez en 15 años. "Es una falta de respeto absoluto a los venezolanos que sufren represión al régimen de Maduro", le ha reprochado al ministro de la Presidencia, que ha invitado a Tellado a ir juntos a su peluquero después de que este hubiera mencionado un vídeo publicado por el ministro en redes sociales durante el verano.

