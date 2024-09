El Constitucional rechaza por unanimidad el recurso de Casero contra la votación de la reforma laboral

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado este miércoles por unanimidad el recurso de amparo presentado por el ex diputado del PP Alberto Casero contra la votación de la reforma laboral, según las fuentes de la corte de garantías consultadas por Europa Press. De esta forma, los 12 magistrados --tanto los siete progresistas como los cinco conservadores-- han coincidido en apoyar la ponencia del magistrado progresista Ramón Sáez, si bien hay votos particulares concurrentes. Casero pedía al TC que declarara vulnerado su derecho al ejercicio de la función representativa y, como forma de reparación, que se anulara la votación en la que se dio por válido su voto telemático impidiendo así que votara presencialmente. Cabe recordar que en esa votación, celebrada el 3 de febrero de 2022, la reforma laboral salió adelante por 175 votos a favor frente a 174 en contra, por lo que el error de Casero en el voto telemático fue clave para que prosperara. El Constitucional se ha centrado en dilucidar si la entonces presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, debió permitir que Casero votara presencialmente una vez emitido el voto telemático. Casero impugnaba, en primer lugar, que su voto telemático se considerara válido, pero la ponencia razona que desde la pandemia de coronavirus ya no es necesario que el voto telemático se confirme telefónicamente, por lo que una vez emitido --salvo error técnico-- sería válido. Por otro lado, el ex diputado 'popular' reprochaba a Batet que no convocara la Mesa del Congreso para resolver el conflicto. Sin embargo, para Sáez este motivo de impugnación no podía prosperar porque no fue Casero quien pidió reunir al órgano sino su grupo parlamentario. Se trata del primero de los tres recursos que el TC tiene sobre este asunto, ya que PP y Vox también impugnaron. Posteriormente, los letrados del Congreso concluyeron que el voto telemático de Casero fue válido porque no hubo error informático, sino humano, del propio diputado.

