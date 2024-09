Ayuso acusa al nacionalismo catalán de querer que el resto de España "sea su mano de obra"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado al nacionalismo catalán de querer que el resto de España "sea su mano de obra", a la vez que ha cargado contra el Gobierno por el acuerdo con ERC sobre el cupo catalán que se preocupa "por los ricos de Cataluña", pero "no por los pobres de Murcia". En una entrevista en EsRadio, que ha recogido Europa Press, la presidenta madrileña ha sostenido este miércoles que los nacionalistas tienen una manera "burguesa y presuntuosa" de creerse "más que nadie" y poner a Cataluña por encima de "todos los españoles, que son de segunda", lo que les lleva a querer que España sea su "mano de obra". "Lo que quieren es que el resto de España seamos mano de obra como ha ocurrido siempre, de esa manera burguesa y presuntuosa de creerse más que nadie para crear un negociado del agrario y el 'a mí me lo pagáis todo porque sí', mientras todos los españoles son de segunda. Así nos trataron siempre los nacionalistas", ha criticado. Ayuso también ha cargado contra el PSOE por llevar a España a "tener que pedirle perdón a los ricos de Cataluña" porque "los importantes no son los ricos de Madrid, sino los de Cataluña". Además, ha reprochado a los socialistas que "hayan utilizado siempre" falacias de "supuestas luchas de clases entre ricos y pobres" para luego dar beneficios a una comunidad rica como la catalana.

