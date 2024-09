Tellado tacha de "cínico" a Page por no atreverse a alzar la voz contra "el puto amo" por la financiación catalana

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha tachado de "cínico de primera división" al presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, por criticar la financiación singular para Cataluña pactada por el PSOE y ERC, pero luego no atreverse a alzar la voz frente al "puto amo", en referencia a Pedro Sánchez. Este martes, García Page ha replicado a la propuesta del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para que los diputados socialistas de su comunidad rechacen en el Congreso el denominado cupo catalán. El 'barón' socialista ha explicado que los presidentes autonómicos no ordenan el voto a los diputados de su partido porque, entre otras cuestiones, no los eligen, sino que, en el caso del PSOE, vienen impuestos desde Ferraz. Ante esto, Tellado durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, ha censurado que en las filas socialistas "nadie" se atreva a "alzar la voz frente al puto amo" --como en su día calificó a Sánchez el ministro de Transportes, Óscar Puente-- y en concreto, cree que eso es lo que le sucede al presidente castellanomanchego, que "dice cosas y hace lo contrario". Por eso, ha señalado que lo que debería hacer Page es "acompañar sus palabras con hechos" porque de lo contrario va a ser tan "responsable" como Pedro Sánchez aunque desde una postura más "hipócrita". "Sánchez al menos defiende sus acciones, Page sin embargo, las critica y luego con los hechos las apoya", ha sentenciado.

