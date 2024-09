Lambán acusa al PSOE de Huesca de llevar 7 años intentando "acabar" con él y critica que defiendan "el cupo catalán"

El secretario general del PSOE Aragón, Javier Lambán, ha acusado este martes, en una entrevista en Radio Zaragoza (Cadena SER), a los socialistas oscenses de intentar apearle del cargo y ha afirmado no entender "cómo un aragonés puede defender el cupo catalán", que es "letal" para la Comunidad. "Llevan siete años intentando acabar conmigo", ha asegurado, a la vez que ha recordado que, en 2017, "con el apoyo de Ferraz", intentaron arrebatarle el liderazgo en las primarias del Partido. "Por desgracia, lo de los socialistas de Huesca no tiene nada que ver con la financiación" o con "temas de interés para la Comunidad", ha manifestado Lambán, en relación al enfrentamiento entre los dirigentes de esta provincia con los de Zaragoza y Teruel. El PSOE oscense ya lleva meses reclamando iniciar la renovación del partido, frente a los socialistas zaragozanos y turolenses, que han cerrado filas con Lambán. Del mismo modo, en el Comité Federal celebrado el sábado, el líder altoaragonés, Fernando Sabés, se desmarcó de las críticas del secretario general regional en torno a la financiación autonómica y le reprochó "su afrenta constante y los insultos que dirige en público al partido", con lo que "muchos socialistas" se sienten "incómodos". A este respecto, Lambán ha aseverado que los socialistas oscenses "se mueven exclusivamente por razones orgánicas" ante la inminencia de otro congreso. PREFIERE SER LEAL AL PAÍS QUE AL PARTIDO En ese sentido, ha apuntado que cualquier militante en cualquier partido se plantea siempre la disyuntiva cuando los intereses de su comunidad y aquello que defiende su partido son "contradictorios". "Los socialistas clásicos decían siempre que, ante la disyuntiva de ser leal a tu partido o a tu país, hay que ser leal a tu país. Yo soy socialista clásico", ha subrayado el expresidente autonómico, quien ha añadido que "los compañeros de Huesca han decidido ser leales a Ferraz ante todos". Ha continuado con su crítica diciendo que "olvídense ustedes de que el socialismo oscense defienda singularidades aragonesas" y ha asegurado que, del artículo 108 del Estatuto de Autonomía, que recoge la posibilidad de un acuerdo económico-financiero bilateral con el Estado, "los compañeros de Huesca no se habían acordado jamás". A su juicio, sus compañeros de partido llevan siete años "en una batalla orgánica" y "no hay quien los saque de ahí", lo que ha considerado "bastante lamentable" porque significa romper la unidad del PSOE y "no es muy recomendable". FUTURO CONGRESO DEL PSOE Con respecto a su futuro personal y al del PSOE, Lambán ha indicado que tiene ganas de que llegue el día en que deje de ser secretario general regional y que está "muy expectante" ante la nueva etapa de su vida que comenzará entonces, en la que se dedicará a investigar, a escribir, "a seguir haciendo política" y a seguir diciendo lo que piensa. En este contexto, ha reiterado que sigue estando "muy preocupado por la deriva de este país" y ha confiado en que el próximo Congreso Federal del PSOE sirva para "enmendar derivas" que le parecen "francamente preocupantes". "No puede ser que para que Illa sea presidente el resto de las comunidades se tenga que sacrificar", ha criticado, a la vez que ha defendido que "cuanto mejor le va electoralmente al PSOE en Cataluña", "peor le va" en el resto de territorios. Esto, en sus palabras, no son opiniones, sino "constataciones" ya que "España se pinta de rojo en Cataluña y de un azul cada vez más intenso en el resto de territorios". Lambán ha dicho que espera que "le vaya bien a Cataluña", pero no a costa del resto de territorios de España. PACTO ARAGONÉS POR LA FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Por otro lado, en relación a la propuesta del presidente Azcón de pacto entre las fuerzas políticas aragonesas en defensa de la solidaridad en el sistema de financiación autonómica, ha recordado que el PSOE lleva ofreciendo este pacto a los 'populares' desde la investidura de Jorge Azcón. Así, ha remarcado que los socialistas están dispuestos a sentarse a la mesa con vocación de llegar a un acuerdo, por lo que ha dicho que era "razonable" retirar las iniciativas presentadas por PP, PAR y PSOE para el pleno de las Cortes del próximo 12 de septiembre para no debatir ni votar "antes de ora" y en vista de "la vocación real de llegar a un acuerdo". Por tanto, el líder de los socialistas aragoneses ha enmarcado esta decisión en la "necesidad imperativa" de que la Comunidad siga "la senda del acuerdo" en esta materia, dado que "en la financiación nos jugamos literalmente el futuro", y no por la carta enviada por Ferraz en la que conminaba a no presentar iniciativas contrarias a la financiación singular pactada con ERC.

