La juez archiva la causa abierta por la querella del denunciante de torturas de la Brigada Político-Social en 1975

El Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid ha acordado archivar, por prescripción, la causa abierta por la querella de Julio Pacheco por las presuntas torturas que sufrió tras ser detenido en 1975 por miembros de la Brigada Político-Social, entre los que se encontraba supuestamente el comisario José Manuel Villarejo. La titular del juzgado, Ana María Iguácel, ha tomado esta decisión atendiendo al criterio del Tribunal Constitucional (TC) de cerrar la vía judicial en los juzgados españoles de otra querella por delitos de tortura durante la dictadura franquista, la que presentó Francisco Ventura Losada, según ha comunicado este martes en una nota de prensa CEAQUA (Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina). Para el Constitucional, recuerda CEAQUA, la Ley de Memoria Democrática no sustituye a dicho tribunal en la interpretación de los derechos fundamentales. Además, entiende que su articulado es insuficiente y no habilita para investigar los crímenes franquistas. La coordinadora, no obstante, ha avanzado un recurso de apelación contra el auto que archiva la causa ante la Audiencia Provincial de Madrid, a la vez que ha mostrado su "más absoluta disconformidad y absoluto rechazo". A su juicio, la decisión de la jueza "consolida un modelo de impunidad inadmisible en un Estado de Derecho y socava e infringe, una vez más, los derechos más elementales que asisten a aquellas personas que sufrieron crímenes franquistas". INSTA AL GOBIERNO Y A LAS CORTES A ACTUAR CEAQUA ve "más necesario que nunca" que tanto el Gobierno como el Poder Legislativo se pongan a trabajar para impulsar medidas legislativas adecuadas para revertir la impunidad de los crímenes franquistas, "habiendo quedado de manifiesto la insuficiencia a estos efectos de la Ley de Memoria Democrática aprobada en el año 2022". En este sentido, la coordinadora incide en que con el archivo de la causa instada por Pacheco, todas las querellas presentadas con posterioridad a la entrada en vigor de dicha norma han sido inadmitidas y/o archivadas. "La responsabilidad en cuanto al mantenimiento de este marco de impunidad es compartida por los tres poderes del Estado y de nada sirve poner el foco, única y exclusivamente, en el poder judicial", indica. En su declaración ante la jueza en septiembre del año pasado, Pacheco aseguró que la causa abierta tras su querella era un paso para "empezar ya a romper el muro este de silencio y de impunidad que tenemos con el franquismo". CEAQUA recalcó entonces que era la primera vez que en el marco de un proceso penal se toma declaración a un querellante que ha denunciado un delito de torturas durante el franquismo en un contexto de crímenes contra la humanidad.

Compartir nota: Guardar Nuevo