Fúnez (PP): nunca antes un presidente había dicho algo "tan grave" como que va a gobernar "de espaldas al legislativo"

La vicesecretaria de organización del Partido Popular, Carmen Fúnez, ha asegurado que mientras Pedro Sánchez esté en La Moncloa "la igualdad entre españoles y el Estado de Derecho están en riesgo" porque "nunca antes" un presidente de Gobierno había dicho una frase "tan grave" como que va a gobernar "de espaldas y sin escuchar al poder legislativo". Fúnez ha hecho estas apreciaciones en una comparecencia en Bilbao junto al presidente del Partido Popular del País Vasco, Javier De Andrés, tras la reunión del comité de dirección vasco. La dirigente popular ha trasladado que, a nivel nacional, el PP tienen "muy claro" su objetivo en este curso político que acaba de comenzar, que "no es otro que defender la igualdad y el Estado de Derecho porque están en riesgo mientras Sánchez esté en el Palacio de la Moncloa". Fúnez se ha remitido al discurso del presidente del Gobierno durante el comité federal del PSOE celebrado este pasado sábado donde, ha proseguido, "se oyeron expresiones e ideas pronunciadas por el presidente del Gobierno que, lógicamente, nos hacen al Partido Popular preocuparnos y trabajar más por nuestra democracia y el Estado de Derecho". La dirigente hace alusión a la frase en la que el presidente del Gobierno advirtió de que la intención del Ejecutivo y el PSOE es "avanzar con determinación" en la agenda socialista y lo hará, según ha dicho, "con o sin apoyo de la oposición y con o sin un concurso de un poder legislativo que necesariamente tiene que ser más constructivo y menos restrictivo". Para Fúnez, "nunca antes, ningún presidente del Gobierno había pronunciado una frase tan grave en nuestro país como la de gobernar sin escuchar al poder legislativo". Desde su perspectiva, "escuchar a un presidente del Gobierno cómo pone en duda el papel del poder legislativo en nuestro país y cómo piensa gobernar sin escuchar a las Cortes Generales, es algo que al Partido Popular nos preocupa y que hace que llevemos al Congreso los problemas, las inquietudes y las esperanzas que tienen muchos españoles". A su entender, una de las "más importantes" es la defensa de la igualdad de los españoles ante la ley y su acceso en condiciones de igualdad a todos los servicios públicos". Sin embargo, ha proseguido, "mientras que Sánchez esté en el Palacio de la Moncloa, la igualdad y el Estado de Derecho están en riesgo" porque, ha proseguido, "empezamos esta legislatura viendo cómo desde el Gobierno de España se descalifica al poder judicial y cómo ha empezado este curso político con el presidente del Gobierno diciendo que va a gobernar de espaldas a lo que diga el poder legislativo". "Desde luego, el Partido Popular piensa que eso es un riesgo para el Estado de Derecho y vamos a trabajar para que ese riesgo no llegue a mayores" ha enfatizado. FINANCIACIÓN SINGULAR Además de esa defensa de la igualdad como un principio fundamental, Fúnez ha trasladado que el PP va a centrar su estrategia este curso político en el debate de financiación autonómica abierto en las últimas semanas". En esta materia, ha subrayado, "vamos a tener muy claro que es esencial una campaña de derechos y no de privilegios, porque cuando hablamos de privilegios también se generan agravios y no tenemos una España de agravios ni una España en la que se reduzcan o se generen desigualdades en el acceso a los servicios públicos". Para el Partido Popular es "esencial" cuando se aborde el ámbito de la financiación autonómica, que "haya multilateralidad y, sobre todo, que esa financiación esté presidida siempre por la Constitución y por el texto constitucional y "defender y garantizar el acceso en igualdad de todos los españoles a servicios públicos como la educación, la sanidad, la dependencia o los servicios sociales".

