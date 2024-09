Ana Mena, que ya tantea su nuevo disco, abierta a colaborar con Aitana o Lola Índigo

Javier Herrero.

Madrid, 10 sep (EFE).- Sin vacaciones por su intensa agenda, Ana Mena trabaja ya en un próximo disco en el que estará 'Carita triste', la canción que acaba de publicar junto a la argentina Emilia, según ha confirmado en una entrevista con EFE en la que se ha mostrado abierta a colaborar con compañeras como Aitana o Lola Índigo.

"Siempre lo digo, que deberíamos juntarnos todas a ver si damos con un tema con el que nos sintamos cómodas", asegura esta artista malagueña ante un potencial cruce creativo con otras divas nacionales del pop más allá de sus encuentros privados en todo tipo de eventos y de compartir ocasionalmente la coautoría de temas con compositores como Andrés Torres y Mauricio Rengifo.

Es el caso de 'Carita triste', que llega firmado por esta pareja de colombianos, así como por la propia Ana Mena. Cuenta la española que surgió durante una estancia en Los Ángeles el pasado mes de marzo y que enseguida pensó en Emilia como compañera musical, cinco años después de su primera colaboración conjunta.

"La llamé yo, porque quería hacer un mundo de chicas y, como la energía había sido tan tan bonita cuando nos conocimos, sabía que iba a funcionar en su voz. Bueno, y porque es una jefa, sabía que lo iba a partir", cuenta, tras valorar lo mucho que han cambiado las cosas para ambas, "tanto a nivel personal como musical".

Ante un comentario en redes que opinaba que este tema era muy parecido a otros sencillos previos de Mena como 'Madrid City', la artista no pudo esta vez reprimirse y salió en defensa de su creación.

"No soy yo muy de responder, pero esta vez sí, porque además lo sentía muy falso. Me da un poco de rabia cuando se habla sin saber, por haber escuchado dos singles a lo mejor en la radio, que casualmente son electrónicos y que no son iguales, simplemente es que son electrónicos", argumenta.

Satisfecha en todo caso si ha logrado construir una marca personal ("es algo que yo he buscado durante muchos años y no es fácil llegar hasta ahí", dice), presume de hecho de haber ofrecido vertientes muy variadas en su último álbum, 'Bellodrama' (2023).

"Me ha dado muchas cosas, ha sido el álbum con el que más he conectado y en el que me he sentido más involucrada porque las letras de las canciones y las historias son mías, por las producciones y por esa estética que me encanta, un poco vintage, un poco de los años 70, tan femenino a la vez, que es algo que llevaba persiguiendo hacer mucho tiempo", celebra.

Es, asimismo, el trabajo que le ha permitido ofrecer una gira en la que la venta de tickets "ha funcionado superbién, con muchas personas en los conciertos de todas las edades", y el que le permitió ofrecer su primer concierto en el Wizink Center de Madrid, al que volverá el 22 de diciembre con un espectáculo "aún más grande" para cerrar el "tour" y despedir esta etapa.

Actualmente, además, ya trabaja en lo que podría ser su nuevo disco. "Hay muchas canciones materializadas, pero faltan muchos detalles, falta pulir y faltan reuniones creativas. Yo tengo algún concepto narrativo en la cabeza. Sé que va a ser un proyecto musical, pero no sé si llamarlo disco o X ni cuándo va a salir. Aún estoy en ese proceso creativo y de hacer filtro, escupiendo ideas", informa.

Solo confirma que, de los sencillos publicados en los últimos meses, es seguro que 'Carita triste' sí estará en ese nuevo álbum, así como que toda la primera mitad del año que viene lo pasará viajando a Latinoamérica. EFE

