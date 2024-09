Cabildo Tenerife rechaza los centros de menores migrantes en La Laguna propuestos por Defensa: "Tenerife dice no"

La presidenta del Cabildo de Tenerife se ha opuesto este lunes de forma rotunda a la propuesta del Ministerio de Defensa de utilizar el cuartel del Cristo y el Polvorín Tabares, ambos en el municipio de La Laguna, para que se conviertan en centros de atención para menores migrantes no acompañados. "Tenerife dice no, este no es el camino", ha señalado en una entrevista concedida a 'Radio Club Tenerife' y recogida por Europa Press en la que ha señalado que, por ejemplo, el centro del polvorín está "derruido" y no están condiciones para albergar a nadie. No obstante, ha precisado que aunque estuvieran en buenas condiciones el municipio de La Laguna ya alberga "dos grandes centros de retención de inmigrantes" en Las Raíces y en Las Canteras. "Están empeñados en convertir a Tenerife, a La Laguna y a Canarias en un gran campo de refugiados, y nos negamos. Hemos dicho ya se acabó, basta ya", ha destacado. En esa línea ha apuntado que La Laguna, Tenerife y Canarias "han demostrado suficientemente su solidaridad" pero la capacidad del archipiélago "está completamente sobrepasada, no es una cuestión de espacios". En su opinión, el hecho de que Defensa haya ofrecido estos espacios "significa que no han entendido nada, no han comprendido nada, no entienden el problema, no se trata de tener más espacios, es que no hay más manos, las organizaciones no gubernamentales están completamente sobrepasadas". La presidenta tinerfeña ha insistido en que desde el Gobierno central se "ha abandonado a Canarias" que además lleva "meses esperando" por la modificación de la ley de extranjería para una distribución de los menores en el conjunto de España "que sea solidaria y esté dotada de suficientes recursos económicos para el resto de comunidades autónomas".

Compartir nota: Guardar Nuevo