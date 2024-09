CHA critica la "renuncia inadmisible" de Azcón a la relación bilateral con Madrid y a la condición de territorio foral

CHA ha criticado la postura adoptada este viernes por el PP en materia de financiación autonómica tras la reunión de Feijóo y los diferentes líderes regionales, entre los que estuvo el aragonés Jorge Azcón, al que reprochan su "renuncia inadmisible" a lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía de Aragón --relación bilateral Aragón-Estado y que se reconozca la condición de territorio foral-- "por una mera cuestión de estrategia partidista del PP". Para el presidente de CHA, Joaquín Palacín, "Azcón no está a la altura política que nuestro país y este momento político se merece" por cuanto "lo contemplado en el Estatuto de Aragón es ley y debe cumplirse, no obviarlo, ni esconderlo y, máxime, cuando se hacer por una mera cuestión de obediencia política sumisa a los dictados partidistas de los despachos de Madrid", ha lamentado Palacín. Palacín ha reivindicado una vez más el cumplimiento de los preceptos estatutarios en materia económico-financiera que se aprobaron en las Cortes Generales "para responder a la singularidad territorial y demográfica de Aragón, según recuerdan, priorizando en especial la puesta en marcha del acuerdo bilateral económico-financiero recogido en el artículo 108 y la Comisión Mixta de Asuntos Económico-Financieros Estado-Aragón recogida en el artículo 109", ha exigido. "Y es que, cada día que pasa con el actual sistema de financiación, vigente desde 2009, Aragón pierde, porque el modelo actual está basado en un reparto económico donde prima la cifra de población frente a otros criterios, perjudicando, claramente, a territorios como el aragonés, donde, con una gran extensión de terreno, una pirámide demográfica envejecida y unas tasas de baja densidad en la mayoría de las comarcas aragonesas, el coste económico real de la prestación de los servicios públicos es mucho mayor", ha asegurado el presidente de CHA. Por todo ello, Palacín ha estimado que no se debe renunciar, "en ningún caso", a lo establecido en el Estatuto de autonomía, tanto en lo referido al convenio bilateral entre Aragón y el Estado como a la reclamación de que se reconozca la condición de territorio foral para disponer de una Hacienda propia.

