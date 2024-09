Mazón muestra "gran satisfacción" al reclamar el PP un fondo transitorio de nivelación: "Es un éxito para la Comunitat"

El 'president' de la Generalitat Valenciana y presidente del PPCV, Carlos Mazón, ha expresado su "gran satisfacción" después de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y los 'barones' hayan "reconocido, negro sobre blanco, que hace falta un fondo transitorio de nivelación" hasta la reforma del sistema de financiación autonómica. "Hay una confirmación y hay una ratificación de la realidad que tiene la Comunitat Valenciana en búsqueda de la igualdad de toda España", ha celebrado. En estos términos se ha pronunciado Mazón este viernes en su comparecencia ante los medios en un receso de la Cumbre de Presidentes del PP en el Palacete de los Duques de Pastrana en Madrid, en la que han buscado simular las Conferencias de Presidentes que los 'populares' llevan meses reclamando al Ejecutivo, dado que no se reúnen desde marzo de 2022. Previamente, Feijóo ha manifestado su compromiso y el de los 'barones' a "contribuir activamente para lograr un nuevo modelo de financiación multilateral con más recursos, que desde el régimen común atienda a las particularidades de cada territorio y con especial atención a la sanidad pública" y propuesto la creación de un fondo transitorio que "compense los desequilibrios hasta que se apruebe el sistema renovado con el objetivo de reducir la infrafinanciación de las comunidades autónomas para garantizar la igualdad en la prestación de servicios". "Este es un acuerdo muy positivo y muy necesario", ha destacado el jefe del Consell, quien ha sostenido que "era y es urgente, era y es necesario, era y es irrenunciable para nosotros --los valencianos-- la puesta en marcha de un fondo transitorio de nivelación, hasta que llegue finalmente un sistema de financiación sin perdedores, donde haya igualdad, solidaridad y equidad". "Es fundamental, es necesario y es urgente para la comunidad peor financiada de todas, entre otras cosas, por el retraso injustificable del Gobierno de España de abordar esta cuestión durante demasiados años", ha afeado al Ejecutivo. En esta línea, ha exigido "un poco de decoro y un poco de valencianía" al PSOE --"tanto en el Gobierno de España como en la Comunitat Valenciana"-- y ha reclamado a la formación que "recapacite" y "pida perdón" por "haber dicho 'no' a un fondo transitorio de nivelación que necesita la Comunitat Valenciana". "No puede sostener esta posición ni un minuto más ningún socialista que crea en la igualdad de los españoles o que crea en la Comunitat Valenciana", ha reprochado. "La negativa a un fondo transitorio de nivelación que ya todo el PP, de manera clara, definitiva y expresa, ha ratificado, no tiene justificación ni tiene defensa alguna en la Comunitat Valenciana", ha criticado. "UN ÉXITO PARA LA COMUNITAT VALENCIANA" Carlos Mazón ha agradecido "la solidaridad y el reconocimiento de la desigualdad que todavía hoy está en España" a sus "compañeros" por "haber firmado, haberse comprometido y haber reconocido que es necesario un fondo transitorio de nivelación". "Es un éxito para la Comunitat Valenciana", ha aplaudido. Este fondo transitorio de nivelación, ha asegurado, servirá "para que todos caminemos hacia la igualdad y no hacia la desigualdad en la que, desgraciadamente, de manera muy especial, está la Comunitat Valenciana". A su juicio, el compromiso de los 'populares' "vuelve a demostrar que el Partido Popular es el partido de la solidaridad frente al partido de la insolidaridad y de los privilegios, que es el Partido Socialista con el separatismo catalán". "Sin embargo, aquí hay un reconocimiento específico de que hay desigualdades en España, muy especialmente en clave de la Comunitat Valenciana, que hace, insisto, demasiado tiempo que viene siendo la peor financiada, la que más dificultades tiene", ha sostenido. El 'president' de la Generalitat Valenciana ha señalado que, cuando se habla de financiación, "estamos hablando de la sanidad, los servicios sociales y la educación pública". "Cuantas más dificultades tengamos en la Comunitat Valenciana, y somos los que más dificultades tenemos para abordar la sanidad, la salud, la educación o los servicios sociales, más desigual será España", ha zanjado. "LA ESPAÑA DE LAS AUTONOMÍAS" Finalmente, ha valorado que es "absolutamente imposible" que "a día de hoy" el PSOE "pueda celebrar" un acto como la Cumbre de Presidentes del PP, "un acto con todos los presidentes de comunidades autónomas". "Y nosotros somos 14, que nos ponemos de acuerdo en contra de los privilegios, que nos ponemos de acuerdo en contra del bochorno, que nos ponemos de acuerdo en contra de las insolidaridades de la desigualdad, y a favor de una España de todos, donde, atendiendo a la realidad de cada territorio, entendamos que todos juntos podemos sumar, multiplicar, y debemos ser solidarios e iguales", ha manifestado. "Solo el PP hoy es el único que defiende la España de las autonomías. Es el único partido que defiende una España autonómica, una España de libres, una España de iguales y, en concreto, en financiación autonómica, así lo está siendo", ha concluido.

