El perfil del cooperante español: más de 2.700 repartidos en 92 países, el 53% mujeres y el 74% mayores de 35 años

Más de 2.700 cooperantes españoles trabajan en 92 países de todo el mundo, principalmente de África y América, el 53% de ellos mujeres, haciendo frente con su trabajo y dedicación a los grandes retos globales como la pobreza, el hambre o la brecha de género, ha destacado el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, con motivo del Día de las Personas Cooperantes, que se celebra el 8 de septiembre. Albares ha aprovechado el acto organizado como cada año en la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) para agradecer el "compromiso y dedicación" de todos ellos, destacando que son una "bandera de presentación" de España en el mundo. De acuerdo con los datos publicado por AECID como cada año para la ocasión, al término de 2023 había un total de 2.737 cooperantes españoles, un un 5,5% más que el año anterior (2.594), que trabajan en un total de 92 países. Como en años anteriores, no se aprecian apenas cambios en el perfil: el 53% son mujeres y el 74% mayores de 35 años. El 26% de ellos trabajan para ONGD, el 26% lo hace en organismos internacionales y el 26% es personal religioso. MENOS RELIGIOSOS Y MÁS EN ORGANISMOS INTERNACIONALES Este último dato ha venido experimentando un retroceso en los últimos años y ha registrado una fuerte caída respecto a 2022, cuando era del 37%. Por contra, la presencia de españoles trabajando en organismos internacionales, esencialmente agencias de la ONU viene aumentando. Por lo que se refiere la personal propiamente dicho de la AECID, este supone solo el 7% del total, mientras que el 5% restante trabaja para distintas organizaciones al mismo tiempo o no ha sido posible definir su puesto. En cuanto a la procedencia de los cooperantes, hay representación de todas las comunidades autónomas así como Ceuta y Melilla, si bien el colectivo más numeroso procede de la Comunidad de Madrid (21% del total), seguido por Cataluña y Castilla y León (ambas con un 13% cada una) y Andalucía (11%). Actualmente hay españoles trabajando como cooperantes en un total de 92 países, si bien están concentrados mayoritariamente en el África Subsahariana (43) así como en América (25% en el Sudamérica y 13% en Centroamérica y el Caribe). Además, hay 6% en el Magreb, un 6% en Oriente Próximo y un 5% en Asia, mientras que en Europa solo hay un 2%. Por lo que se refiere al país con una mayor presencia, Bolivia ha desbacado este año a Mozambique. Así, el país sudamericano cuenta con 330 cooperantes trabajando, mientras que en Mozambique hay 211. Les siguen en el ránking Senegal (146), Kenia (139) y Colombia (116). NUEVO ESTATUTO DEL COOPERANTE Por otra parte, Albares ha recordado la aprobación el pasado mes de julio del nuevo Estatuto del Cooperante "un hito que marca un antes y un después en la dignificación y profesionalización" de las carreras de los cooperantes. El ministro ha recordado que entre las novedades que incorpora figura que se extiende al cónyuge o pareja del cooperante, sus descendientes y ascendientes en caso de que dependan de él, la garantía de un seguro colectivo concertado por la AECID cuando estos no estuvieran cubiertos por el régimen de protección correspondiente. Asimismo, también se incluye que las personas cooperantes y los trabajadores humanitarios se beneficiarán de un régimen de indemnizaciones por fallecimiento o por incapacidad "similar al de los periodistas que trabajan en zona de conflicto o al de nuestras tropas que participan en operaciones internacionales de paz". Por último, Albares ha querido rendir homenaje tanto a Emma Igual, muerta en un ataque ruso en Ucrania hace un año, y a María Hernández, asesinada en Etiopía en junio de 2021, y ha asegurado que, como ha trasladado a sus familias, no escatimará "ningún esfuerzo hasta que se esclarezca quién las asesinó y rinda cuentas ante la justicia".

Compartir nota: Guardar Nuevo