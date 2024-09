Gamarra dice que el PP no contempla adelantar su congreso y que Sánchez ha anticipado el del PSOE para hacer una "purga"

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado este miércoles que su partido no tiene previsto adelantar su congreso y ha añadido que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha anticipado a noviembre el cónclave del PSOE para hacer una "purga" en medio del debate por el llamado cupo catalán. La decisión de Sánchez de fijar ya el Congreso Federal del PSOE, unido a los cónclaves que mantendrán otros partidos políticos este otoño --como ERC y Junts--, ha puesto el foco en el PP y en si Alberto Núñez Feijóo podría plantearse también poner fecha a un congreso ordinario. Al ser preguntada expresamente si el PP se plantea adelantar su congreso o convocar una convención ideológica en los próximos meses, Gamarra ha señalado que no está en la "hoja de ruta" del Partido Popular. "En eso está Pedro Sánchez porque está en una purga interna, que es otra cosa distinta. Pero eso no responde a lo que es el funcionamiento normal de un partido, que tiene sus tiempos y que además está funcionando con absoluta normalidad y sobre todo con una hoja de ruta perfectamente marcada", ha manifestado. DICE QUE SÁNCHEZ BUSCA QUE LE RESPALDEN EN LA FINANCIACIÓN SINGULAR Así, ha recordado que Alberto Núñez Feijóo llegó a la Presidencia del PP en abril de 2022 con el mandato que los afiliados le dieron en el congreso celebrado en Sevilla y ha insistido en que Sánchez al adelantar el congreso del PSOE al mes de noviembre lo que está "única y exclusivamente es intentar cerrar filas con una purga". A su entender, Sánchez busca que le respalden en la financiación singular de Cataluña y "en aquello en lo que tantas y tantas voces" del PSOE han venido diciendo que "no se puede romper: el principio de la solidaridad y el principio de igualdad". La 'número dos' del PP ha asegurado que supone acabar con el "principio de la historia" del PSOE "en la defensa de unos valores que Pedro Sánchez ha entregado con tal de mantenerse en el poder". "Pero eso es el Sanchismo, no es el Partido Popular y no es Alberto Núñez Feijóo. Somos absolutamente diferentes", ha aseverado. 2018 Y 2022, DOS CONGRESOS EXTRAORDINARIOS DEL PP Fuentes del PP ya recordaron este lunes que los Estatutos del PP marcan que los congresos se celebran cada cuatro años y, por lo tanto, tocaría en abril de 2026. El último congreso del PP tuvo lugar en Sevilla en abril de 2022 y eligió a Feijóo como nuevo presidente tras la crisis interna que enfrentó a Pablo Casado con Isabel Díaz Ayuso. Los 'populares' no celebran un cónclave ordinario con ponencias desde 2017, cuando Mariano Rajoy estaba al frente del Partido Popular. En julio de 2018, tras ser desalojado del Gobierno por la moción de censura que promovió Pedro Sánchez, el PP celebró otro congreso extraordinario en el que Pablo Casado se impuso sobre la hasta entonces vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría

Compartir nota: Guardar Nuevo