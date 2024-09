ERC subraya que "solo" ha cerrado con Illa un pacto de investidura: "Ni más ni menos"

Barcelona, 5 sep. (EFE).- La portavoz del grupo de ERC en el Parlament, Marta Vilalta, ha subrayado este jueves que los republicanos "solo" han cerrado con el PSC un pacto de investidura, "ni más ni menos", y ha dicho que se encargarán de hacer que se cumpla desde un rol de "oposición vigilante, crítica y exigente".

En su intervención en el pleno del Parlament con motivo de la comparecencia del president Salvador Illa para dar cuenta de la composición de su Govern y las líneas maestras de la legislatura, Vilalta ha definido como "bueno" el pacto de investidura, que contempla, entre otros puntos, el despliegue de una "financiación singular" para Cataluña.

Precisamente, con relación a la mejora de la financiación, ha reivindicado cómo ERC ha logrado "arrastrar" al PSC hacia sus postulados, consiguiendo también el beneplácito del PSOE.

Ha aprovechado, así, para pedir a Junts que reme para que lo acordado se acabe materializando: "Esperamos que no se escabullan solo porque no son los únicos protagonistas. No malbaraten una oportunidad histórica solo por interés partidista".

Tras repasar las cuatro carpetas acordadas con el PSC -conflicto político, financiación, servicios públicos y catalán-, Vilalta ha celebrado que se hayan dado ya los "primeros cumplimientos" en aspectos como la creación de una conselleria centrada en política lingüística, en materia de acción exterior o en que se mantenga el Departamento de Igualdad y Feminismo.

Al tiempo, ha censurado algunos "errores", como "diluir" la anterior Conselleria de Acción Climática dentro de la de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica; que la titular de este departamento, Sílvia Paneque, ejerza también como portavoz del Govern; o que el departamento comandado por Ramon Espadaler se llame de Justicia y Calidad Democrática, en vez de "memoria democrática".

Otro reproche lanzado ha sido que la exalcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Núria Marín sea la nueva delegada del Govern en Madrid pese a que su nombre se asocia a "laxitud ante casos de corrupción".

El último "toque de alerta" ha sido a cuenta del Aeropuerto de Barcelona-El Prat, ya que ha advertido de que el Govern cuenta con el apoyo de una mayoría parlamentaria para "modernizar" esta infraestructura, pero no para ampliarla físicamente.

En su réplica, Illa ha insistido en su compromiso de cumplir con los acuerdos de investidura, garantizando que estos pactos serán "un norte en la brújula" de su Govern.

El president ha admitido que los socialistas se han tenido que "mover" en su posición sobre financiación, así como ERC y los Comunes lo han hecho en otros ámbitos. Ha puesto en valor que "esto es la política".

Asimismo, ha garantizado que su ejecutivo es "medioambientalista" y que por ello decidió otorgar la portavocía del Govern a Paneque.

Illa ha destacado que el PSC y ERC han sido capaces de llegar a "acuerdos importantes para el país" porque -parafraseando al expresidente Josep Tarradellas- coinciden en que "Cataluña es suficientemente grande para que quepa todo y demasiado pequeña como para que sobre nadie". EFE

