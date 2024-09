En libertad el detenido por grabar en un vestuario deportivo de Villaescusa (Cantabria), que no podrá acercarse al lugar

El Juzgado de Instrucción número 5 de Santander, en funciones de guardia este martes, ha acordado la puesta en libertad del detenido por unas grabaciones en un vestuario deportivo en Villaescusa y le ha impuesto una medida cautelar de prohibición de aproximación a menos de 100 metros de las instalaciones donde presuntamente se produjeron los hechos, en el campo de fútbol de La Concha. El hombre, de 40 años y que ha decidido no declarar, está investigado en unas diligencias abiertas por presuntos delitos contra la intimidad, han informado fuentes judiciales a Europa Press. El Juzgado de Instrucción 5 se ha inhibido en favor del número 4, dado que es el competente ya que se encontraba de guardia cuando tuvieron lugar los hechos, el pasado sábado. Fue arrestado por la Guardia Civil de Cantabria sobre las siete de la tarde del 31 de agosto por, supuestamente, grabar con un teléfono móvil a jugadoras -algunas de ellas menores- de un equipo de fútbol cuando se encontraban en el vestuario de visitantes del campo de Villaescusa tras un partido. Los hechos se produjeron después del encuentro, cuando las afectadas estaban en la ducha, y a continuación fue arrestado el sospechoso, vecino del municipio. AGUJERO EN EL TECHO En concreto, la denuncia fue interpuesta por las jugadoras del equipo visitante, el Club Deportivo Oceja (Santillana del Mar) que, después del partido disputado en La Concha de Villaescusa -un amistoso, en la categoría de Regional Preferente a la que pertenecen ambos partidos- vieron en un agujero del techo del vestuario un teléfono móvil que estaba grabando. Las afectadas alertaron de lo que estaba pasando y responsables del club localizaron al sospechoso, que vive "a 200 metros" del lugar y que fue detenido por la Benemérita cuando se personó en el municipio. Al parecer, el terminal sería suyo y en él habría "otros vídeos". El arrestado trabaja desde hace más de una década en el club deportivo Villaescusa, como utillero -persona que se ocupa del material de los trabajadores-, aunque también desempeña otras funciones, como entrenador de segunda. Además, estaba previsto que empezara a trabajar esta semana para las escuelas deportivas municipales, extremo que por ahora no se va a producir, indicaron a esta agencia fuentes municipales. DENUNCIADO POR ABUSOS A UNA MENOR Y ABSUELTO El implicado ya fue denunciado en su día por abuso sexual a una menor, durante el ejercicio de sus funciones como monitor deportivo, aunque fue absuelto tras el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Cantabria. La sentencia, ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad autónoma, no es firme aún, pues está pendiente de que se resuelva el recurso presentado ante el Supremo.

Compartir nota: Guardar Nuevo