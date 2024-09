Ayuso pide a los presidentes del PP unión frente a la estrategia de división de Sánchez

Arganda del Rey, 5 sep (EFE).- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido al resto de presidentes autonómicos de su partido que afronten juntos unas posibles negociaciones con el Gobierno de Pedro Sánchez al que ha acusado de querer dividir al PP para debilitar la postura común que defiende Alberto Núñez-Feijóo.

Díaz Ayuso ha inaugurado el curso político del PP de Madrid en unas jornadas en Arganda del Rey y ha aprovechado su intervención para dirigirse a los presidentes autonómicos y compañeros de partido para “que no compren la estrategia de Sánchez ni de su cómplice (la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús) Montero”.

“Su estrategia es intentar comprar a las comunidades del PP para dividirnos entre nosotros; para que el PP y la postura de su líder, Alberto Núñez Feijóo, se diluya y que él no pinte nada y no pueda mostrar el inmenso poder que le han dado los españoles en las urnas”, ha dicho Díaz Ayuso.

“Esa es la estrategia y de ahí las reuniones que se llaman bilaterales, como si fuéramos distintos estados”, ha añadido.

Por ello, mientras ha condenado que Pedro Sánchez “desprecia a las comunidades autónomas porque no las gobierna”, ha instado a los presidentes ‘populares’ a que “si hay una reunión sea para ir todos juntos”, porque ha asegurado que el presidente “va a sobornar uno a uno en la Moncloa”.

En este sentido, Díaz Ayuso ha añadido que, mientras no haya una conferencia de presidentes, los presidentes autonómicos no pueden sentarse "ante esta política mezquina a negociar nada"; "No podemos hablar de terruños. Quieren comprar nuestro futuro juntos y esto no va de dinero, va de España”, ha zanjado. EFE

