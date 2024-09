Anticorrupción alerta del creciente número de casos pese a la escasez de medios

La Fiscalía Anticorrupción ha destacado "el incremento en los últimos años de la actividad desplegada", un hecho que choca con la falta de espacio en su sede en el centro de Madrid y con una plantilla que es "a todas luces, insuficiente, no habiéndose acompasado el nombramiento de funcionarios al incremento del número de fiscales". Así se desprende de la Memoria que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha entregado este jueves al Rey Felipe VI. En la misma, esta Fiscalía especial incide en el "incremento en el número de procedimientos penales y un mantenimiento en el de incoación de diligencias de investigación preprocesal", el paso previo a la creación de una causa. Anticorrupción destaca que en 2023 invervino en 885 procedimientos judiciales frente a los 841 del año 2022 o los 801 de 2021, iniciandose un total 28 investigaciones penales, a las que hay añadir las 27 diligencias de que se encontraban en trámite. La Fiscalía también apunta un incremento del número de escritos registrados: 3.090, frente a los 2.790 del 2022. La Fiscalía explica que "el incremento en los últimos años de la actividad desplegada, unido al aumento significativo de la plantilla", ha "supuesto un problema para la ubicación de todos ellos, resuelto en parte, aunque de forma poco satisfactoria, mediante la utilización conjunta de algunos despachos por dos fiscales". "Lo que quiebra esa inicial y deseable situación en la que cada fiscal disponía de su propio despacho individual", añade. Pero es que, además, la Fiscalía recuerda que "algunos de los miembros de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) "se ubican fuera de la sede, lo que perjudica la fluidez" del "asesoramiento permanente" a Anticorrupción. "Por lo que se refiere a la unidad de Policía Nacional, el incremento de la dotación de sus miembros, tan conveniente, ha reducido aún más el espacio disponible en la planta sótano, con un número de personas en cada dependencia superior al apropiado. Carencias que no son mayores porque la unidad de la Guardia Civil no está ubicada en la sede de Fiscalía como sería deseable en una correcta configuración espacial de la Fiscalía", lamenta el Ministerio Público.

